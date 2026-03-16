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Vaibhav Sooryavanshi Ready For Ipl 2026 Wants To Win Trophy For Rajasthan Royals

IPL 2026 के लिए वैभव सूर्यवंशी तैयार, बोले- राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रॉफी जीतना चाहत

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL की तैयारी कर रहे हैं. पिछली बार इस लीग में उन्होंने अपने बल्ले की धाक दिखाकर दुनिया को हैरान किया था. अब वह कई नए कमाल करने को बेताब हैं.

वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स @Instagram

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Plan and Wishes: भारतीय क्रिकेट में तेजी से उभरते हुए किशोर उम्र के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल के दूसरे सीजन में अपना जलवा फिर बिखेरने के लिए बेताब हैं. सूर्यवंशी ने लीग की शुरुआत से पहले ही इच्छा जताई है कि वह इस बार अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए आईपीएल का खिताब जीतना चाहते हैं. सिर्फ 14 साल की उम्र में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले इस बल्लेबाज ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था.

इस साल अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 80 गेंद में 175 रन की पारी ने भारत को रिकॉर्ड छठा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.अब इस युवा बल्लेबाज का पूरा ध्यान IPL पर है.

सूर्यवंशी ने रविवार को यहां BCCI नमन पुरस्कारों के दौरान ‘स्टार स्पोर्ट्स’ से कहा, ‘इस IPL सत्र में मेरा लक्ष्य टीम के लिए ट्रॉफी जीतना है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है. मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं ताकि मेरी पारी से पूरी टीम को फायदा मिले. मेरा उद्देश्य राजस्थान रॉयल्स की जीत में योगदान देना और फ्रेंचाइजी के लिए ट्रॉफी जीतना है.’

अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्यवंशी ने पुरस्कार समारोह में अपने वर्ल्ड कप विजेता साथियों से भी मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘बहुत अच्छा लग रहा है. वर्ल्ड कप में भारत के लिए ट्रॉफी भी जीती. इस पुरस्कार समारोह की वजह से यहां अपने साथियों और कोचों से फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है.’

सूर्यवंशी IPL कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने. राजस्थान रॉयल्स ने 2024 में 13 वर्षीय इस खिलाड़ी को 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था.

बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने बताया कि राजस्थान रॉयल्स की स्काउटिंग टीम काफी समय से उन पर नजर रख रही थी. उन्होंने कहा, ‘जब मैंने घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया, तब से राजस्थान रॉयल्स मेरे घरेलू और अंडर-19 मैच पर नजर रख रही थी. उनकी स्काउटिंग टीम काफी समय से मुझे देख रही थी. मेरा ट्रायल उनके साथ बहुत अच्छा गया था इसलिए मुझे लगा कि मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ जा सकता हूं.’

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उन्होंने आगे कहा, ‘मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलकर खुश हूं क्योंकि यहां खेलते हुए मेरे जीवन में भी काफी सुधार आया है.’

सूर्यवंशी ने यह भी बताया कि उन्होंने दिग्गज राहुल द्रविड़ और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने कहा, ‘किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए पहला आईपीएल शिविर हमेशा दिलचस्प होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही था. उस समय राहुल द्रविड़ सर वहां थे इसलिए मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. टीम में कई वरिष्ठ खिलाड़ी थे और पहले शिविर के साथ-साथ पहले आईपीएल में भी उनसे काफी सीखने का अनुभव मिला.’