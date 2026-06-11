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वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में दिखाई धाक- अफगानिस्तान के खिलाफ ठोके ताबड़तोड़ 44 रन, भारत बड़े स्कोर की ओर

भारत A की ओर से त्रिकोणीय सीरीज में खेलने गए वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में सिर्फ 22 बॉल में ये 44 रन ठोक दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके भी निकले.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 11, 2026, 2:29 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi in SL
दाम्बुला में AFG A के खिलाफ शॉट खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी (तस्वीर @BCCI/X)

क्रिकेट के नए वंडर बॉय और यूनिवर्स बेबी बॉस कहे जा रहे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने आईपीएल के बाद श्रीलंका में अपने बल्ले की दहाड़ दिखानी शुरू कर दी है. आईपीएल के बाद वह भारत A टीम में श्रीलंका दौरे के लिए चुने गए थे, जहां मेजबान श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के खिलाफ त्रिकोणीय वनडे सीरीज खेल रहे हैं. सीरीज के पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने दूसरे मैच में अपना रंग दिखा दिया. हालांकि यहां भी उनकी पारी छोटी ही रही और वह सिर्फ 22 बॉल ही खेल पाए. इसके बावजूद कम गेंदों में वह बड़ा धमाका करने में कामयाब रहे. उन्होंने 44 रन का योगदान दिया.

वैभव ने भारत को दिलाई धमाकेदार शुरुआत

अफगानिस्तान के खिलाफ दाम्बुला में खेले जा रहे इस मैच में अफगान टीम ने भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. वैभव और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी ने भारत को धमाकेदार शुरूआत दी. वैभव पारी के 8वें ओवर की शरुआत में अब्दुल्ला अहमदजई का शिकार बने, जब हवा में गए उनके एक शॉट को इशाक रहीमी ने लपक लिया.

और पढ़ें: IPL के धमाके बाद वैभव सूर्यवंशी इंडिया A की पहली परीक्षा में फ्लॉप, त्रिकोणीय सीरीज में 14 रन पर आउट

22 बॉल की पारी में जमाए 9 चौके

आउट होने से पहले सूर्यवंशी भारत को तेज शुरुआत देने का काम कर चुके थे. उन्होंने इस पारी में 22 गेंदों ने 9 चौके जमाए हालांकि आईपीएल में बड़े-बड़े सिक्स जमा रहे इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज के बैट से कोई सिक्स नहीं निकला. इससे पहले भारत 7 ओवर में 74 रन बोर्ड पर टांग चुका था.

वैभव के बाद प्रभसिमरन ने संभाला मोर्चा

जिस वक्त वैभव आउट हुए, तब उनके साथी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह 21 बॉल में 28 रन बनाकर दूसरे छोर पर सुरक्षित थे. नंबर 3 पर उतरे प्रियांश आर्या (8) ने फिर से निराश किया. वहीं प्रभसिमरन सिंह ने वैभव की कमी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया. उन्होंने यहां 69 गेंदों की अपनी पारी में 14 चौकों की मदद से 84 रन बनाए. शतक से चूकने वाले प्रभसिमरन को इमरान मीर ने शिकार बनाया.

रुतुराज तिलक वर्मा ने बरकरार रखा अपना फॉर्म

पिछले मैच में शतक जमाने वाले रुतुराज गायकवाड़ ने शानदार 66 रन बनाए, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने भी इतने ही रन का योगदान दिया. पारी के अंतिम ओवरों में श्रेयांश शेडगे ने 27 बॉल पर 2 चौके और 2 छक्के जमाते हुए 40 रन बनाए. बारिश से बाधित होने के चलते इस मैच को 49-49 ओवर का किया गया है. भारत ने यहां 9 विकेट पर 349 रन का स्कोर खड़ा किया. अंतिम 5 ओवरों में तेजी से रन बनाने के प्रयास में भारत ने अपने 4 विकेट गंवा दिए. इस दौरान उसने 58 रन भी जोड़े. इससे पहले भारत A ने अपने पहले मैच में श्रीलंका A को हराकर सीरीज में जीत से शुरुआत की थी.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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