वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाई बल्ले की धाक, DY पाटिल टी20 कप में 19 बॉल में ठोके 63 रन
Vaibhav Sooryavanshi Fastest Fifty: भारतीय क्रिकेट में तेजी से दस्तक दे रहे किशोर उम्र के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर क्रिकेट की पिच पर अपने बल्ले की धाक दिखाई है. इन दिनों DY पाटिल टी20 कप में खेल रहे इस 14 वर्षीय बल्लेबाज ने सिर्फ 14 बॉल में ही फिफ्टी जमा दी. इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने भारतीय नेवी के खिलाफ खेलते हुए कुल 19 बॉल की इस पारी में 63 रन बनाए.
इस टूर्नामेंट में वैभव डीवाई पाटिल ब्ल्यू की टीम से खेल रहे हैं. इस टूर्नामेंट में इन दिनों कई दिग्गज क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, अर्जुन तेंदुलकर, युजवेंद्र चहल जैसे कई नामी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं. ओपनिंग पर आए वैभव ने इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के जमाए. उन्होंने क्रीज पर सिर्फ 39 मिनट ही बैटिंग करते हुए बिताए लेकिन ये 39 मिनट उनकी टीम के लिए जीत का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए काफी थे.
इससे पहले डीवाई पाटिल ब्ल्यू के कप्तान शशांक सिंह ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. इंडियन नेवी ने यहां पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 219 रन बनाए थे. डीवाई पाटिल ब्ल्यू ने यह टारगेट 5 बॉल बाकी रहते 5 विकेट
से अपने नाम कर लिया. वैभव के अलावा यहां नंबर 7 पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर ने 29 बॉल की अपनी पारी में नाबाद 55 रन ठोके. जूनियर तेंदुलकर ने भी यहां अपने बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के जमाए
भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के बाद वैभव यहां पहली बार किसी प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में उतरे हैं. इससे पहले खबरें थीं कि वह बिहार में अपनी हाई स्कूल के एग्जाम देंगे लेकिन उन्होंने निजी कारणों से इस बार ये परीक्षाएं छोड़ने का फैसला ले लिया और अब वह यहां यह टी20 टूर्नामेंट खेलने के लिए पहुंच गए, जो उनके लिए आईपीएल की शुरुआत से पहले अपनी तैयारियों को परखने का अच्छा मंच होगा.
