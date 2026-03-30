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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने CSK को निचोड़ा, 15 बॉल में फिफ्टी ठोककर रॉयल्स ने 8 विकेट से जीता मैच

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सिर्फ 127 रन बनाकर ढेर हो गई. इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 47 बॉल शेष रहते यह मैच अपने नाम कर लिया.

Published date india.com Updated: March 30, 2026 11:12 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Vaibhav Sooryavanshi RR 2026
वैभव सूर्यवंशी @IPL-BCCI

IPL 2026 की शुरुआत करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट से रौंदकर जीत के साथ सीजन की शुरुआत की है. उसने यहां पहले फील्डिंग करते हुए चेन्नई को सिर्फ 127 रनों पर समेट दिया था. इसके जवाब में उसने 12.1 ओवर में ही 128 रन का लक्ष्य 8 विकेट से हासिल कर लिया. आसान से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल्स के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दी. उन्होंने सिर्प 15 बॉल में ही हाफ सेंचुरी जमा दी. वह 17 बॉल में 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे.

उनके अलावा साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल (38*), ध्रुव जुरेल (18) और कप्तान रियान पराग (14*) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 75 रन जोड़कर जीत की मजबूत नींव रखी. जायसवाल यहां सिर्फ युवा सूर्यवंशी का साथ निभा रहे थे एक्शन मोड में सूर्यवंशी ही थे, जो चेन्नई के गेंदबाजों की खबर ले रहे थे. अंशुल कंबोज की गेंद पर सरफराज खान ने एक बेहतरीन कैच लेपककर वैभव की पारी का अंत किया.

यशस्वी जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए ध्रुव जुरेल के साथ 24 रन की साझेदारी की. जुरेल 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए. जायसवाल और कप्तान रियान पराग ने नाबाद 29 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी. CSK की तरफ से दोनों विकेट अंशुल कंबोज ने लिए.

इससे पहले इस मैच में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने साधारण प्रदर्शन किया था. पूरी टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर सिमट गई थी. सीएसके के लिए 100 पार करना भी मुश्किल हो जाता अगर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी नहीं खेली होती. ओवरटन ने आखिरी विकेट के लिए कंबोज के साथ 33 रन की साझेदारी की. इसके अलावा, सरफराज खान ने 17 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए.

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राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2, नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2, और रवींद्र जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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