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IPL 2026- आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भी वैभव सूर्यवंशी ने क्यों अपनाया तूफानी अंदाज, जीत के बाद बताई वजह
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने IPL की नए सीजन की शुरुआत तूफानी हाफ सेंचुरी से की है. उन्होंने सिर्फ 15 बॉल में ही फिफ्टी जमा दी. रॉयल्स की जीत के बाद उन्होंने आसान टारगेट का पीछा करते हुए भी तेज-तर्रार बैटिंग की वजह बताई.
IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने धमाकेदार जीत से सीजन की शुरुआत की है. उसने गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 5 बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट से मात दी. राजस्थान ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाकर रखा और सीएसके को यहां सिर्फ 127 रनों पर समेट दिया. 128 रनों के लक्ष्य का पीछा उसने 47 बॉल बाकी रहते आराम से कर लिया. उसकी इस जीत में 15 वर्षीय किशोर उम्र के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का योगदान भी खास रहा, जिन्होंने यहां 15 बॉल की पारी में ही 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से फिफ्टी जमा दी. वह 17 बॉल में 52 रन ठोककर आउट हुए.
टीम की जीत के बाद 15 साल के इस बल्लेबाज ने बताया कि उनकी योजना पावरप्ले में ही मैच का रुख तय करने की थी. हाल ही में (27 मार्च) अपना 15वां जन्मदिन मनाने वाले सूर्यवंशी ने मैच के बाद प्रसारकों से कहा, ‘हमारी योजना पावरप्ले में बड़ा स्कोर खड़ा करने की थी. शुरुआत में विकेट थोड़ा धीमा था, लेकिन बाद में बल्लेबाजी आसान हो गई. कोचों ने मुझ पर भरोसा जताया है और कहा है कि अपने खेल पर कायम रहूं.’
उन्होंने साथी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि इस भारतीय बल्लेबाज के मार्गदर्शन से उन्हें फायदा हुआ. 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने कहा, ‘वह मुझे बड़े शॉट खेलने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही है और उसी तरह खेलते रहो.’
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने भी सूर्यवंशी की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मैं उसे कहता हूं कि पूरे 14 मैच खेले और बाहरी बातों से प्रभावित न हो. हमने नेट्स में उसका खेल देखा है और वह शानदार है. टीम कॉम्बिनेशन में बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों का संतुलन जरूरी है.’
पराग ने टॉस को निर्णायक बताते हुए कहा कि गेंदबाजों ने परिस्थितियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया. पराग ने कहा, ‘टॉस जीतना हमारे लिए थोड़ा किस्मत वाली बात रही. बारिश के कारण लाल मिट्टी की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार थी और उन्होंने योजनाओं को अच्छी तरह अमल में लाया. कप्तानी के लिए काफी तैयारी की है और हमारा लक्ष्य खिताब जीतना है. हम स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहते हैं, जो आज हमने किया.’
राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंदबाजी के दम पर ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार हासिल करने के बाद कहा कि टीम को जीत दिलाने में योगदान देना और टूर्नामेंट की सकारात्मक शुरुआत करना बेहद संतोषजनक है.
बर्गर ने कहा, ‘जीत में योगदान देना अच्छा लगता है और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाकर खुशी हो रही है. टॉस जीतना अहम रहा. पिछले मैचों में बड़े स्कोर देखने के बाद हमने उसी के अनुसार योजना बनाई थी, लेकिन यहां उसे लागू करना अच्छा रहा.’
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