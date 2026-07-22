हरारे में टीम इंडिया के लिए अंडर 19 वाली फॉर्म दोहराना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, बोले- बहुत खास है यह मैदान

वैभव सूर्यवंशी 4 महीने पहले भारतीय अंडर 19 टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर थे, जहां उन्होंने टीम को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने में भूमिका निभाई थी. अब टीम इंडिया के लिए वही फॉर्म दोहराना चाहते हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 22, 2026, 4:13 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी @BCCI/x
  • इंग्लैंड में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी नहीं छोड़ पाए थे छाप
  • जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद को एक बार फिर करना चाहेंगे साबित
  • वैभव को हरारे की पिच पर खेलने का अनुभव, U19 वर्ल्ड कप में खेले थे
  • वैभव बोले- हरारे की पिच और कंडीशन में खेलने का है आइडिया

इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार के रूप में भारतीय टीम की पहली पसंद होंगे. अनुभवी ओपनर संजू सैमसन इस दौरे पर टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में वैभव पर एक बार फिर टीम मैनेजमेंट भरोसा दिखा सकता है. उन्हें इंग्लैंड दौरे पर 3 टी20I मैच मिले थे लेकिन वह अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. अब वैभव एक बार फिर मौका मिलने पर उसे भुनाने की उम्मीद कर रहे हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत गुरुवार (23 जुलाई) से होगी.

इस सीरीज में अपनी फॉर्म पाने और बड़ी पारी खेलने की चाहत रख रहे हैं. वैभव ने कहा है कि पिछले चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं. यह क्रिकेट का हिस्सा है, ऐसा होता रहेगा. मुझे प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और टीम के लिए अपना सौ प्रतिशत देना होगा.’

और पढ़ें: IND vs ENG T20: वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू करते ही तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

BCCI.TV पर साझा एक वीडियो में सूर्यवंशी ने कहा, ‘यह साफ है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए (मार्गदर्शन वगैरह), कोच मुझे दे रहे हैं और मुझे जो भी अभ्यास चाहिए, वह मुझे मिल रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मविश्वास भी है.’

सूर्यवंशी ने कहा, ‘यह मेरे लिए बहुत यादगार ग्राउंड है. सिर्फ चार महीने पहले, हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था और जीता था, इसलिए यह बहुत खास ग्राउंड है. यहां वापस आकर सच में बहुत मजा आ रहा है. भारत का प्रतिनिधित्व करना हर किसी का सपना होता है. यह बहुत खास पल होता है.’

सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इसी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेल भारत को जीत दिलायी थी. हरारे की पिच के बारे में सूर्यवंशी ने कहा, ‘यहां की पिच और कंडीशन के बारे में मुझे काफी आइडिया है. मैं पिछले अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खेला था. मैंने उस टूर्नामेंट के दौरान जो कुछ भी सीखा है. उसे अब मैचों के दौरान इस्तेमाल करने और अच्छा करने की कोशिश करूंगा.’

उन्होंने कहा, ‘मैं अपने अभ्यास पर भरोसा करूंगा, जो मैंने अब तक की है और अपने गेम पर भरोसा करने की कोशिश करूंगा और टीम के लिए जो भी योगदान दे सकता हूं. वह देने की कोशिश करूंगा. मैंने इस ग्राउंड पर दो मैच खेले हैं (और) वे अच्छे रहे. इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.