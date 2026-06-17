श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का पड़ गया भारी, वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन; तिलक वर्मा भी घेरे में

वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ी के बीच हुए विवाद के बाद कार्रवाई की सिफारिश हुई है. कप्तान तिलक वर्मा पर भी जुर्माना लगाने की बात सामने आई है.

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ट्राई नेशन वनडे सीरीज मुकाबले में हुआ विवाद (Image: ai)

दांबुला मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी विवाद में फंसे, कार्रवाई संभव.

सुपर ओवर हारने के बाद खिलाड़ियों के बीच बहस बढ़ी.

श्रीलंकाई खिलाड़ी की टिप्पणी से मैदान पर तनाव बढ़ गया.

तिलक वर्मा समेत कई खिलाड़ियों पर जुर्माने की सिफारिश हुई.

विवाद के बावजूद भारत-ए टीम ने फाइनल में जगह बनाई.



India A vs Sri Lanka A: भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच दांबुला में खेले गए ट्राई नेशन वनडे सीरीज मुकाबले के बाद बड़ा विवाद सामने आया है. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का देने के मामले में कार्रवाई की सिफारिश की गई है. मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने अपनी रिपोर्ट दोनों क्रिकेट बोर्डों को भेज दी है. रिपोर्ट में भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा समेत श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है. हालांकि अंतिम फैसला अभी संबंधित बोर्ड और टूर्नामेंट की अनुशासन समिति को लेना है.

15 जून को खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों ने 265-265 रन बनाए थे, जिसके बाद मैच सुपर ओवर में पहुंचा. सुपर ओवर में श्रीलंका-ए ने 16 रन बनाए और भारत-ए सिर्फ 9 रन ही बना सका. मैच खत्म होने के बाद कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों और वैभव सूर्यवंशी के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और वैभव ने एक खिलाड़ी को धक्का दे दिया. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी बीच में आए और विवाद को शांत कराया.

श्रीलंकाई खिलाड़ी की टिप्पणी से बढ़ा मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका-ए के खिलाड़ी विशेन हलामबागे ने वैभव सूर्यवंशी पर टिप्पणी की थी. बताया गया कि उन्होंने कहा, “यह IPL नहीं है, मैच खत्म हो गया है, अब घर जाओ.” इस बात से वैभव नाराज हो गए और दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ गया. कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट के दौरान कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी लगातार भारतीय खिलाड़ियों को स्लेज भी कर रहे थे और IPL प्रदर्शन को लेकर तंज कस रहे थे.

तिलक वर्मा और अन्य खिलाड़ियों पर भी जुर्माने की सिफारिश

मैच रेफरी की रिपोर्ट में सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही नहीं बल्कि भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार तिलक ने मैच टाई होने के बाद अंपायरों से बहस की थी और सुपर ओवर करवाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इसी वजह से उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है. वहीं श्रीलंका-ए के विशेन हलामबागे पर 50 प्रतिशत और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला पर 20 प्रतिशत जुर्माना लगाने की बात कही गई है.

अब क्रिकेट बोर्ड लेंगे अंतिम फैसला

युवा और ए-टीम स्तर के मुकाबलों में ICC के अनुशासन नियम सीधे लागू नहीं होते. ऐसे मामलों में मैच रेफरी अपनी रिपोर्ट संबंधित क्रिकेट बोर्ड को भेजता है. अब BCCI और श्रीलंका क्रिकेट यह तय करेंगे कि सिफारिश किए गए जुर्मानों को मंजूरी दी जाए या नहीं. जानकारी के मुताबिक इस मामले में कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई और फैसला अंपायरों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है.

विवाद के बीच फाइनल में पहुंची इंडिया-ए टीम

विवाद के बावजूद भारत-ए टीम ने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है. टीम ने करो या मरो मुकाबले में अफगानिस्तान-ए को 101 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया. हालांकि वैभव सूर्यवंशी इस पूरी सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. उन्होंने चार मैचों में 117 रन बनाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रन रहा. अब फाइनल मुकाबले में सभी की नजर उनके प्रदर्शन पर रहने वाली है.