वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू के लिए अभी करना होगा इंतजार, टीम मैनेजमेंट ने संजू और अभिषेक पर जताया भरोसा

टीम इंडिया ने साफ किया कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू अभी तय नहीं है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर भरोसा कायम, जबकि युवा खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ हुई.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 4, 2026, 12:55 AM IST
Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi (Image: IANS)

Vaibhav Suryavanshi: 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है. क्रिकेट फैंस अब उनके टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने साफ कर दिया है कि सिर्फ नई प्रतिभा के आने से टीम में तुरंत बदलाव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने भारत के लिए बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसे खिलाड़ियों को कुछ खराब पारियों के आधार पर बाहर करना सही फैसला नहीं होगा. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है और यही एक मजबूत टीम की पहचान होती है.

संजू और अभिषेक पर टीम मैनेजमेंट का पूरा भरोसा

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मैच से पहले मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि टीम अपने खिलाड़ियों का साथ मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ती. उन्होंने बताया कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने भारत के लिए अहम योगदान दिया है. मौजूदा सीरीज में अभिषेक ने एक अर्धशतक और 49 रन की अच्छी पारी खेली है, जबकि संजू सैमसन का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने 5, 0 और 1 रन की पारियां खेली हैं. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट का मानना है कि किसी खिलाड़ी का फैसला सिर्फ तीन मैचों के आधार पर नहीं किया जा सकता. मॉर्कल ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा रखना टीम के लिए जरूरी है.

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सिर्फ वैभव को मौका देने के लिए नहीं बदलेगा बल्लेबाजी क्रम

मॉर्ने मॉर्कल ने यह भी साफ किया कि टीम सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव नहीं करेगी. उनके मुताबिक हर खिलाड़ी की अपनी एक तय भूमिका होती है और उसे बदलना टीम के संतुलन पर असर डाल सकता है. उन्होंने कहा कि आखिर में प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन खिलाड़ियों को उनकी पसंद की जगह से हटाना आसान फैसला नहीं होता. टीम पहले मौजूदा खिलाड़ियों पर भरोसा करेगी और फिर जरूरत के हिसाब से बदलाव करेगी. इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बना रहता है और टीम का माहौल भी मजबूत होता है.

15 साल के वैभव ने सभी को किया प्रभावित

हालांकि वैभव सूर्यवंशी को अभी डेब्यू का मौका नहीं मिला है, लेकिन मॉर्ने मॉर्कल ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल टीम के माहौल में खुद को सहज रखना आसान नहीं होता. वैभव ने नेट्स में शानदार बल्लेबाजी की और अपने आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया. मॉर्कल ने बताया कि वैभव टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ भी अच्छी तरह घुल-मिल गए हैं. उनका मानना है कि जब भी वैभव को टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा, वह पूरी तरह तैयार होंगे. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उनके भविष्य को लेकर काफी उत्साहित है.

प्रिंस यादव और हर्षित राणा की भी हुई तारीफ

मॉर्ने मॉर्कल ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की भी खुलकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि आईपीएल के समय से ही वह प्रिंस की गेंदबाजी पर नजर रख रहे थे. अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी प्रिंस दबाव के बीच समझदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने हर्षित राणा की वापसी को भी भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर बताया. चोट से लौटने के बाद हर्षित ने अच्छी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी दिखाई है. कुल मिलाकर टीम इंडिया का संदेश साफ है कि वैभव सूर्यवंशी का भविष्य बेहद उज्ज्वल है, लेकिन उन्हें सही समय पर मौका मिलेगा. फिलहाल टीम का भरोसा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर बना हुआ है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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