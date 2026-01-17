Hindi Cricket Hindi

Vaibhav Suryavanshi New Milestone In U19 World Cup Shatters Record Of This Famous Pakistani Cricketer And Surpasses These Legendary Players

U19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी का नया कीर्तिमान, पाकिस्तान के इस फेमस क्रिकेटर का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, इन दिग्गज खिलाड़ियों से भी आगे निकले

भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए न केवल अपनी टीम को संभाला, बल्कि सबसे कम उम्र में 50 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

बुलावायो में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में भारत के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जो आज तक क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर सके. बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ महज 14 साल 296 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़कर वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में फिफ्टी प्लस (50+) स्कोर बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.

बाबर आजम और अन्य दिग्गजों को पछाड़ा

वैभव ने इस कीर्तिमान के साथ पाकिस्तान के बाबर आजम समेत चार बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के शाहिदुल्लाह कमाल के नाम था, जिन्होंने 15 साल 19 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. बाबर आजम ने 2010 में 15 साल 92 दिन की उम्र में अपनी पहली फिफ्टी लगाई थी.

ICC Mens U19 WC | LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/LchANceMDr — Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026

सबसे युवा अर्धशतकवीर की सूची

वैभव सूर्यवंशी (भारत): 14 साल 296 दिन

शाहिदुल्लाह कमाल (अफगानिस्तान): 15 साल 19 दिन

बाबर आजम (पाकिस्तान): 15 साल 92 दिन

यूथ अंडर-19 वनडे ‘किंग कोहली’ का रिकॉर्ड तोड़ा

वैभव की यह पारी केवल उम्र के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं थी. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में 4 रन बनाते ही यूथ अंडर-19 वनडे में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के 978 रनों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया. इतना ही नहीं, जैसे ही उन्होंने अपना 25वां रन पूरा किया, वह यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज बन गए. पिछले मैच में यूएसए के खिलाफ केवल 2 रन पर आउट होने वाले वैभव ने शानदार वापसी की है.

संकट में वैभव की वीरता

भारत की शुरुआत इस मैच में बेहद खराब रही. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने केवल 12 रन पर अपने दो मुख्य विकेट गंवा दिए थे. कप्तान आयुष म्हात्रे फ्लॉप रहे और वेदांत त्रिवेदी खाता भी नहीं खोल पाए. ऐसे समय में वैभव ने कमान संभाली. उन्होंने महज 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. वैभव ने विहान मल्होत्रा के साथ 41 रनों की साझेदारी की और फिर अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर टीम का स्कोर को 115 तक पहुंचाया. अंततः वैभव 67 गेंदों पर 72 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे. उनकी इस पारी ने भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर अग्रसर किया.

Add India.com as a Preferred Source