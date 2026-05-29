15 साल के वैभव ने मचाई तबाही! IPL में तोड़ डाला डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Records: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में पावरप्ले में 500 रन बनाकर इतिहास रच दिया. जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

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आईपीएल करियर में सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे किए. (Photo from IPL)

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा धमाका किया है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने वो रिकॉर्ड बना डाला, जो आज तक बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए थे. इस सीजन उन्होंने पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में 500 से ज्यादा रन बनाकर इतिहास रच दिया है. वैभव आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में पावरप्ले के दौरान 500 रन का आंकड़ा पार किया. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को कई मुकाबलों में शानदार शुरुआत दिलाई और फैंस को नया पावरप्ले किंग भी मिल गया.

वैभव ने तोड़ा डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड

वैभव ने आईपीएल 2026 की 16 पारियों में पावरप्ले के दौरान 233.63 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावरप्ले में 467 रन बनाए थे. इस लिस्ट में ट्रेविस हेड और साई सुदर्शन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, लेकिन वैभव ने सबको पीछे छोड़ दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 96 रन ठोक दिए. इस पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 7 लंबे छक्के निकले, जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

1000 रन पूरे करने में भी बनाया रिकॉर्ड

वैभव सिर्फ बड़े शॉट्स ही नहीं लगा रहे, बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी बना रहे हैं. आईपीएल करियर में सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली है. वैभव ने सिर्फ 23 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और इस मामले में वह लेंडल सिमंस के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए. इस लिस्ट में सबसे ऊपर शॉन मार्श हैं, जिन्होंने 21 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे. इतनी कम उम्र में इस तरह की निरंतरता क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर रही है.

एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल

वैभव सूर्यवंशी का यह सीजन किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक 776 रन बना लिए हैं और इसी के साथ वह एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली 973 रन के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि शुभमन गिल, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर भी उनसे आगे हैं. लेकिन जिस तरह से वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले सालों में कई बड़े रिकॉर्ड खतरे में पड़ सकते हैं.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)