U19 वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने की साउथ अफ्रीका की धुनाई, ठोका विस्फोटक शतक- जमाए 10 छक्के

14 साल के वैभव सूर्यवंशी इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं, जहां वह भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान भी हैं. उन्होंने यहां भी विस्फोटक शतक ठोक दिया है.

Vaibhav Suryavanshi
अंडर-19 वनडे में वैभव सूर्यवंशी @x.com

क्रिकेट की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहे किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अब साउथ अफ्रीका की जमीन पर अपने बल्ले की दहाड़ दिखाई है. भारत की अंडर 19 टीम यहां वनडे सीरीज खेलने आई है और सीरीज के तीसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को उनके घर में ही उधेड़ दिया. वैभव को इस सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया है. उन्होंने यहां विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 74 बॉल में सैकड़ा अपने नाम कर लिया. इस दौरान उन्होंने 10 छक्के जमाए. वैभव ने अपनी पारी में चौके से ज्यादा छक्के लगाए.

इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी आए. आरोन जहां पारी को धीमी गति से संवार रहे थे, वहीं 14 वर्षीय वैभव ने एक बार फिर विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए शतक लगाया. वैभव और आरोन ने पहले विकेट के लिए 25.4 ओवर में 227 रन की साझेदारी की. वैभव 74 गेंद पर 10 छक्के और 9 चौकों की मदद से 127 रन की पारी खेलकर आउट हुए. सूर्यवंशी ने अपना शतक 63 गेंदों पर पूरा किया.

रिपोर्ट लिखे जाने तक आरोन जॉर्ज ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था. जॉर्ज 106 गेंद पर 16 चौकों की मदद से 118 रन बनाकर आउट हुए. वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मैच में भी मात्र 24 गेंद पर 10 छक्के और एक चौका लगाते हुए 68 रन की पारी खेली थी. साल 2025 में आईपीएल में डेब्यू के बाद से वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में हैं.

वैभव ने हर फॉर्मेट में हर स्तर पर विस्फोटक शतकीय पारियां खेल क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. आईपीएल में सिर्फ 35 गेंद पर शतक लगाने वाले वैभव ने भारतीय अंडर-19 टीम की तरफ से खेलते हुए पूर्व में भी शतक लगाए हैं. पिछले एक साल में वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाने लगा है.

इस मैच की बात करें तो भारत ने यहां निर्धारित 50 ओवर में 393 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. वैभव और आरोन के अलावा वेदांत त्रिवेदी ने 34 और मोहम्मद ऐनान ने नाबाद 28 रन बनाए.

