ट्राई सीरीज: सुपर ओवर में हार के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़े वैभव सूर्यवंशी, कैप्टन तिलक ने यूं संभाली बात

IPL 2026 में अपनी शानदार बैटिंग से चर्चा में आए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वनडे ट्राई

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IPL 2026 में अपनी शानदार बैटिंग से चर्चा में आए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वनडे ट्राई सीरीज में जादू नहीं दिखा पा रहे हैं. वैभव लगातार तीसरे मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे और इस मैच में सिर्फ 21 रन ही बना सके. तीन मैचों को मिलाकर उनके खाते में अब तक सिर्फ 79 रन आए हैं. दांबुला में भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला गया यह मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि फैसला सुपर ओवर तक पहुंच गया. हालांकि, आखिर में भारत-ए को हार का सामना करना पड़ा और मैच खत्म होने के बाद मैदान पर विवाद देखने को मिला.