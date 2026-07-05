वैभव सूर्यवंशी का 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू, क्या बनेंगे अगले सचिन तेंदुलकर? क्या कहते हैं रिकॉर्ड । Explained

Vaibhav Suryavanshi: हर क्रिकेटर चाहता है कि जब वह पहली बार मैदान पर उतरे, तो उसे सालों-साल याद किया जाए. वैभव सूर्यवंशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिए. वैभव सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए. आपको बता दें उनका डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में हुआ. इस उपलब्धि ने दुनिया भर में यह चर्चा शुरू कर दी है कि क्या कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करना वैभव को भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बनाएगा?
वैभव अब उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कदम रख दिया था. ICC के मुताबिक, क्रिकेट दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था, जबकि शेफाली वर्मा ने 15 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू किया. वहीं, फुटबॉल में डिएगो माराडोना ने 16 साल और लियोनेल मेसी ने किशोर उम्र में अर्जेंटीना के लिए डेब्यू किया. टेनिस की बात करें तो बोरिस बेकर ने 17 साल की उम्र में विंबलडन जीतकर दुनिया को चौंका दिया, जबकि मार्टिना हिंगिस 16 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर-1 बनीं. बॉक्सिंग में भी दिग्गज मोहम्मद अली ने 18 साल की उम्र में ओलंपिक गोल्ड जीतकर अपनी ताकत दिखाई.
इन सभी खिलाड़ियों की कहानी बताती है कि जल्दी शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को साबित भी करना होता है. ICC के आंकड़े बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगा चुके हैं. यही वजह है कि वह क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज है. मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप और कई बड़े खिताब जीते, जबकि माराडोना ने अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया. वहीं बोरिस बेकर और मार्टिना हिंगिस ने भी कई ग्रैंड स्लैम जीते. हालांकि, कुछ खिलाड़ियों का करियर चोटों और मानसिक दबाव की वजह से उम्मीद के मुताबिक लंबा नहीं चल पाया.
विशेषज्ञ कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तभी पहुंचते हैं जब फैमिली सपोर्ट, एक अच्छा कोच, लगातार अभ्यास और बेहतरीन खेल व्यवस्था मिलती है. वैभव सूर्यवंशी ने भी अंडर-19 क्रिकेट, घरेलू मैचों और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला. ESPNcricinfo के अनुसार, सचिन को रमाकांत आचरेकर जैसे कोच मिले, जबकि शेफाली वर्मा के पिता ने घर पर ही अभ्यास करवाया. मेसी को बार्सिलोना की मशहूर ला मासिया अकादमी और माराडोना को अर्जेंटीना के युवा सिस्टम का फायदा मिला.
खेल जगत के विशेषज्ञ मानते हैं कि कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करना सफलता की गारंटी नहीं है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के अनुसार, अगर युवा खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा मैच, ट्रेनिंग और उम्मीदों का दबाव डाल दिया जाए तो चोट, मानसिक तनाव और बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी वैभव सूर्यवंशी के मामले में संतुलित रणनीति अपना रहा है और विदेश दौरे पर उनके साथ परिवार को रखने जैसे कदम उठा रहा है.
विशेषज्ञों का मानना है कि सही मार्गदर्शन, फिटनेस, मानसिक मजबूती और संतुलित वर्कलोड ही किसी युवा खिलाड़ी को लंबे समय तक सफल बना सकते हैं. इसलिए वैभव के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि आने वाले सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगी.
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