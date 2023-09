Hindi Cricket Hindi

Venkatesh Prasad Angry Over Accs Decision To Keep Reserve Day Only For India Vs Pakistan Super 4 Match

सिर्फ भारत vs पाकिस्तान सुपर 4 मैच के लिए रिजर्व डे रखने के ACC के फैसले पर भड़के वेंकटेश प्रसाद

एसीसी ने एशिया कप 2023 के सुपर-4 स्टेज में पहुंची चारों टीमों के क्रिकेट बोर्ड्स से सहमति लेने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को होने वाले मैच के लिए रिजर्व डे रखने के फैसला किया.

कैंडी, 02 सितंबर (एएनआई): भारत के विराट कोहली शनिवार को कैंडी के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लगातार बारिश के कारण एशिया कप 2023 का मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए. (एएनआई फोटो)

नई दिल्ली, 9 सितंबर | भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने रविवार को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखने के फैसले के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की आलोचना की है. पल्लेकेले में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया लीग मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद रविवार को इन दो टीमों के बीच होने वाले सुपर-4 मुकाबले के दौरान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आयोजकों को सोमवार को एक रिजर्व डे जोड़ने का फैसला किया है.

एसीसी के इस फैसले से कुछ विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि बाकी सुपर चार मैचों को रिजर्व डे की सुविधा नहीं दी गई है. श्रीलंका के कोच क्रिस सिल्वरवुड और बांग्लादेश के कोच चंडिका हथुरासिंघा भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मैच के लिए आरक्षित दिन प्रदान करने के एसीसी के एकतरफा फैसले से नाखुश थे.

प्रसाद ने भी एसीसी पर जमकर निशाना साधा. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि अगर सिर्फ दो टीमों के लिए नियम अलग-अलग होंगे तो यह अनैतिक होगा.

If true this is absolute shamelessness this. The organisers have made a mockery and it is unethical to have a tournament with rules being different for the other two teams.

In the name of justice, will only be fair if it is abandoned the first day, may it rain harder on the… https://t.co/GPQGmdo1Zx — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) September 8, 2023

प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, “अगर यह सच है तो यह पूरी तरह से बेशर्मी है. आयोजकों ने मजाक उड़ाया है और अन्य दो टीमों के लिए अलग-अलग नियमों के साथ टूर्नामेंट आयोजित करना अनैतिक है. न्याय के नाम पर, यह केवल तभी उचित होगा जब इसे पहले दिन ही छोड़ दिया जाए. दूसरे दिन और अधिक बारिश हो और ये दुर्भावनापूर्ण योजनाएं सफल न हों.”

एसीसी के फैसले को लेकर हो रही लगातार आलोचना के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स ने ट्विटर के जरिए ये साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के मैच में रिजर्व डे जोड़ने का फैसला उनकी सहमति से लिया गया है.

A reserve day for India Pakistan contest in Super 11 Asia Cup Super 4 stage has been added that effectively revised the Asia Cup playing condition. To clarify on the position, the decision was taken with the consent of all four participating teams and ACC. — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 8, 2023

बांग्लादेश क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, “सुपर 11 एशिया कप सुपर 4 स्टेज में भारत पाकिस्तान मैच के लिए एक रिजर्व डे जोड़ा गया है जिसने एशिया कप खेलने की स्थिति को प्रभावी ढंग से संशोधित किया है. स्थिति स्पष्ट करने के लिए, यह फैसला भाग लेने वाली सभी चार टीमों और एसीसी की सहमति से लिया गया.”

The reserve day for the India-Pakistan contest of the Super 11 Asia Cup Super 4 stage was taken in consultation with all four member boards of the Super 4 competing teams. Accordingly, the ACC effectively revised the playing conditions of the tournament to effect the agreed-upon… — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 8, 2023

वहीं श्रीलंका क्रिकेट ने ट्वीट किया, “सुपर 11 एशिया कप सुपर 4 स्टेज के भारत-पाकिस्तान मैच के लिए रिजर्व डे सुपर 4 प्रतिस्पर्धी टीमों के सभी चार सदस्य बोर्डों के परामर्श से लिया गया था. एसीसी के सहमति से किए गए इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए टूर्नामेंट की खेल स्थितियों को प्रभावी ढंग से संशोधित किया.”

