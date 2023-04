'दिमाग नहीं है...', KL Rahul पर फिर भड़के वेंकटेश प्रसाद, LSG की हार के बाद जमकर सुनाई खरी-खोटी

आईपीएल 2023 के 30वें मैच में शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के हाथों करीबी हार का सामना करना पड़ा. गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 135 रन का स्कोर बनाया. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ को मैच जीतने के लिए एक समय 36 गेंदों पर 31 रनों की दरकार थी और उसके हाथ में 9 विकेट बाकी थे, लेकिन फिर लखनऊ की टीम लक्ष्य से 7 रन से दूर रह गई.

हार के बाद लखनऊ की उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है. पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने एक बार फिर केएल राहुल के खिलाफ हल्ला-बोला है. प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, ” 35 गेंद में 30 की जरूरत हो और आपके हाथ में 9 विकेट हों तो इसके बाद आप रन चेज करने में तभी नाकाम हो सकते हैं जब आपने समझ से परे बल्लेबाजी की हो.”

उन्होंने आगे लिखा, ” पंजाब के साथ 2020 में ऐसा कई बार हुआ था. तब टीम कई मुकाबलों को आसानी से जीत सकती थी. लेकिन, हार गई थी. इस मैच में गेंदबाजी में गुजरात जितनी शानदार थी और हार्दिक अपनी कप्तानी से स्मार्ट दिखे, लखनऊ की टीम उतनी ही बुद्धिहीन दिखी.”

प्रसाद ने अपने इस ट्वीट में हालांकि किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका इशारा साफतौर पर केएल राहुल की तरफ ही था. प्रसाद इससे पहले भी राहुल को जमकर खरी-खोटी सुना चुके हैं. स्ट्राइक रेट को लेकर वह कई बार राहुल को आड़े हाथों ले चुके हैं.