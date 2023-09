वेंकटेश प्रसाद ने BCCI सचिव जय शाह पर बोला हमला, बताया- भ्रष्ट और अहंकारी आदमी, Tweet वायरल

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान बीसीसीआई और एसीसी के खिलाफ अपनी तीखी और आलोचनात्मक टिप्पणियों को लेकर प्रसाद फैंस के बीच छाए हुए हैं. प्रसाद ने रविवार को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखने के फैसले के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की आलोचना की.

प्रसाद ने पहले तो बीसीसीआई और एसीसी की जमकर आलोचना की और फिर बाद में उन्होंने बीसीसीआई सचिव जय शाह को भ्रष्ट और अहंकारी आदमी तक कह दिया. पूर्व तेज गेंदबाज ने हालांकि बाद में अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया. लेकिन तब तक फैंस प्रसाद के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे वायरल कर चुके थे.

वेंकटेश प्रसाद ने अपने ट्वीट में बीसीसीआई सचिव पर जमकर निशाना साधते हुए लिखा, एक भ्रष्ट अभिमानी व्यक्ति को एक ऐसे संगठन की कड़ी मेहनत को छीनने की जरूरत होती है जो आमतौर पर भ्रष्ट नहीं है और पूरे नेतृत्व पर भ्रष्टाचार की मुहर लगाता है। ना केवल छोटे स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर भी.”

प्रसाद का यह ट्वीट तुरंत वायरल हो गया और प्रशंसकों ने बीसीसीआई के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत और साहस की सराहना की, जो कि कमेंटेटरों में से किसी भी पूर्व क्रिकेटर ने नहीं किया है. हालांकि, कुछ घंटों के बाद वेंकटेश प्रसाद ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया, जिससे प्रशंसकों ने अनुमान लगाया कि शायद उन्हें

बीसीसीआई अधिकारियों ने धमकी दी है.

भारत-पाक मैच में रिजर्व डे रखने पर भी बीसीसीआई को लताड़ा

प्रसाद ने इससे पहले, भारत-पाक मैच में रिजर्व डे रखने पर भी बीसीसीआई को जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “अगर यह सच है तो यह पूरी तरह से बेशर्मी है. आयोजकों ने मजाक उड़ाया है और अन्य दो टीमों के लिए अलग-अलग नियमों के साथ टूर्नामेंट आयोजित करना अनैतिक है. न्याय के नाम पर, यह केवल तभी उचित होगा जब इसे पहले दिन ही छोड़ दिया जाए. दूसरे दिन और अधिक बारिश हो और ये दुर्भावनापूर्ण योजनाएं सफल न हों.”