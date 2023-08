नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों के टीवी और डिजिटल प्रसारण अधिकार वायकॉम 18 ने खरीद लिए हैं. वायकॉम 18 ने 5963 करोड़ में पांच साल के लिए बीसीसीआई के मीडिया राइट्स हासिल किए. इससे पहले स्टार स्पोर्ट्स के पास टीम इंडिया के घरेलू मैचों के प्रसारण का अधिकार है. बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स को लेकर ई नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया था, जिसमें वायकॉम 18 ने बाजी मारी. इस नीलामी में डिजनी प्लस और सोनी भी शामिल हुई थी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज से इस अनुबंध की शुरुआत होगी. पिछले 11 साल से स्टार स्पोर्ट्स का घरेलू मैच के प्रसारण का अधिकार था, वायकॉम 18 ने उसे मात कर टीवी और डिजिटल दोनों अधिकार हासिल किए. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक वायकॉम ने 67.8 करोड़ रुपए एक मैच को लेकर बोली लगाई है, जो पिछली बोली के मुकाबले 7.8 करोड़ रुपए अधिक है.

मार्च 2028 में खत्म होगा करार

वायकॉम 18 इस करार के तहत अगले 5 सालों में टीम इंडिया के 88 अंतरराष्ट्रीय मैचों ( 25 टेस्ट, 27 वनडे और 36 टी20) को दिखाएगी, यह अनुबंध साल 2028 के मार्च महीने में समाप्त होगा. भारत के घरेलू मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा एप पर होगा, वहीं टीवी पर स्पोर्ट्स-18 पर मैच देखे जा सकेंगे. वायकॉम 18 ने डिजिटल के लिए 3101 करोड़ रुपये (लगभग) और लीनियर (टीवी) के लिए 2862 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने दी बधाई

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा…वायकॉम 18 को अगले पांच सालों के लिए बीसीसीआई के टीवी और डिजिटल अधिकार खरीदने के लिए बधाई. भारतीय क्रिकेट का दोनों मंच पर विकास जारी रहेगा. आईपीएल और डब्ल्यूपीएल के अधिकारों के बाद हमने बीसीसीआई मीडिया अधिकार को लेकर साझेदारी की है.