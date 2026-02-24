Hindi Cricket Hindi

Video Abhishek Sharma And Gautam Gambhir Talking On Batting Head Coach Telling Him How To Play

VIDEO: अभिषेक शर्मा पर गौतम गंभीर को अभी भी भरोसा, बताया- कहां कर रहे हैं गलती? क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ मिलेगा मौका!

T20 World Cup में फ्लॉप चल रहे अभिषेक शर्मा पर हेड कोच गौतम गंभीर को अभी भी भरोसा है. उन्होंने इस युवा बल्लेबाज से खुलकर बात की, जिसमें लग रहा है कि वह उन्हें बैटिंग के टिप्स दे रहे हैं.

अभिषेक शर्मा, T20 वर्ल्ड कप @BCCI/x

ऐसा लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से 76 रनों से हारने के बाद भारतीय टीम फंस गई है. उसकी सेमीफाइनल की डगर अगर-मगर में फंसी है, जहां उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं है. साथ ही वह चाहेगी कि साउथ अफ्रीका जबरदस्त फॉर्म में चल रही वेस्टइंडीज को पीट दे तो शायद सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी राह बन सकती है. हालांकि टीम इंडिया के कई फैसले भी सवालों के घेरे में हैं, मसलन खराब फॉर्म से जूझ रहे युवा ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर लगातार भरोसा जताते चला जाना. अभिषेक इस टूर्नामेंट में खेली 4 पारियों 3 बार 0 पर आउट होने के बाद 15 रन ही बना पाए हैं.

लगता है कि हेड कोच गौतम गंभीर को अभी भी अपने इस विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज पर भरोसा है. गंभीर का ताजा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिषेक से शांत स्वभाव के साथ चर्चा करते दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि वह उन्हें बैटिंग कर लगातार हो रही गलतियों के बारे में बता रहे हैं.

Gautam Gambhir started coaching Abhishek Sharma right there on the team bus. But sir, please stop this show in front of the cameras. You should have learned from Rohit Sharma how to explain things to a player, how to build their confidence, and how to bring out their best… pic.twitter.com/MmBKCRqY6d — ⁴⁵ (@rushiii_12) February 23, 2026

गौतम गंभीर टीम इंडिया की बस में अभिषेक शर्मा के साथ बैठे हुए हैं और उनकी बैटिंग पर यहां चर्चा कर रहे हैं. गंभीर के हावभाव से लग रहा है कि वह उन्हें आराम से समझा रहे हैं कि उन्हें हर गेंद को मारने के लिए रूम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. दुनिया के गेंदबाज उनकी यह चाल भांप चुके हैं और इसलिए लगातार उनके शरीर की ओर अटैक करते हैं. ऐसे में उन्हें बॉल को स्केयर मारने की बजाए सीधे यानी वी में मारने को देखना चाहिए.

इसके बाद गंभीर सीट के पीछे बैठे थ्रो डाउन कराने वाले स्टाफ को आवाज लगाते हैं और उन्हें ऐसी ही प्रैक्टिस कराने पर जोर देते हैं. अभिषेक शर्मा भी अपने इस हेड कोच और पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपनाने का भरोसा दिलाते हैं.

हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा प्लेइंग XI का अब भी हिस्सा होंगे इस पर जानकारों को संदेह भी है. कई जानकार मान रहे हैं कि संजू भी इस टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग स्लॉट के फ्रंटरनर थे, जो टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले खराब फॉर्म में होने के चलते प्लेइंग XI से बाहर हो गए थे. अब उन्हें बेंच पर बैठे समय हो गया है और वह एक मैच में अच्छे टच में भी लगे थे, जब नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 8 बॉल में 22 रन बनाए थे. ऐसे में उन्हें प्लेइंग XI में अब मौका दे देना चाहिए.

