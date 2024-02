VIDEO: आकाश दीप का डेब्यू- आपको भी भावुक कर देगी राहुल द्रविड़ की यह स्पीच

रांची. टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज आकाश दीप (Akash Deep) को आज इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू का मौका मिला है. वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 313वें खिलाड़ी बने हैं. इस तेज गेंदबाज को चीफ कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने टेस्ट कैप सौंपी. इस दौरान द्रविड़ ने उनके संघर्ष की कहानी भी उन्हें याद दिलाते हुए उन्हें इस खेल का लुत्फ लेने के लिए प्रेरित किया. द्रविड़ की जुबानी आकाशदीप की कहानी सुनकर क्रिकेट फैन्स को भी नाज हो रहा है. यह खिलाड़ी अपने संघर्षों से लड़ता हुआ यहां पहुंचा है.

राहुल द्रविड़ ने आकाश को उनका टेस्ट कैप सौंपते हुए कहा, ‘आकाश आपकी जो जर्नी शुरू हुई है वह छोटे से गांव बड्डी से शुरू हुई, जो यहां (रांची) से करीब 200 किलोमीटर दूर है. इस सफर में आपने बहुत कष्ट सहन किए हैं और बहुत मेहनत की है. बहुत ऊपर-नीचे देखा है.’

