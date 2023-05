VIDEO : आयुष बदोनी ने क्यों की विराट कोहली की नकल, LSG के बल्लेबाज ने खोला राज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी (Ayush Badoni) ने बुधवार को अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली. लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के बारिश की वजह से रद्द होने से पहले बदोनी ने 33 गेंदो पर 59 रन की शानदार पारी खेली.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ के बाकी बल्लेबाजों के लिए टर्न वाली पिच पर रवींद्र जडेजा और मोइन इली के खिलाफ खेलना मुश्किल हो रहा था. वहीं बदोनी ने दो चौके और चार छक्के लगाकर धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया.

अर्धशतक पूरा करने के बाद बदोनी ने स्टैंड्स की तरफ देखकर फ्लाइंग किस दिया. ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) अक्सर मैच के दौरान करते हैं. लखनऊ के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पिछले मैच के दौरान भी कोहली ने बदोनी का कैच लेने के बाद स्टेडियम में बैठी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस किया था.

बदोनी से जब पूछा गया कि क्या उनके इस सेलिब्रेशन का कोहली से कुछ कनेक्शन है तो उन्होंने कहा, “मुझे वो सेलिब्रेशन अच्छा लगा, निकी पी (निकोलस पूरन) ने वैसा ही सेलिब्रेशन किया , फिर विराट कोहली ने भी वैसे ही किया तो मैं उसी को आगे बढ़ रहा था. अपने फैंस को प्यार दिखा रहा था.”