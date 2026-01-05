  • Hindi
VIDEO: सिडनी टेस्ट में बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन में बहस और भिड़ंत, रिकी पॉन्टिंग से लेकर स्टुअर्ट ब्रॉन ने भी कॉमेंट्री में किया रिएक्ट

ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन नॉन स्ट्राइक ऐंड पर अपनी शरारतों से बेन स्टोक्स को छेड़ रहे थे, जिस पर स्टोक्स भड़क गए और दोनों में माहौल गर्मा गया. इसके बाद लाबुशेन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी...

Ban Stokes vs Marnus Labuschagne Altercation in Sydney Test Video Goes Viral: एशेज सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट उस वक्त रोमांचक मोड़ पर आ गया, जब ऑस्ट्रेलियाई पारी का 29वां ओवर प्रगति पर था और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहे थे. ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड ने स्टोक्स को दो करारे चौके जड़ दिए. इस पर स्टोक्स ने लाबुशेन से कुछ कहा और उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया और स्टोक्स अपनी बॉलिंग से वापस जाते हुए लाबुशेन की ओर वापस आ गए और उन्होंने इस युवा बल्लेबाज के कंधे पर अपनी कोहनी रख दी और इसे हल्के अंदाज में उन्हें दबोचने की कोशिश कर दी. दोनों खिलाड़ियों में तीखी बहस चल निकली और मैदान पर खड़े दोनों अंपायर स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़े.

स्टोक्स गुस्से में दिख रहे थे और उन्होंने लाबुशेन को तीखे अंदाज में कुछ कहा था. वह ट्रेविस के चौके ज़ड़ने से लाल थे. हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई यह किसी को पता नहीं है. लेकिन अंत में दोनों ने ही इसे दोस्ताना अंदाज में खत्म किया और जब अंपायरों ने लाबुशेन से इस पर बात की तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया. जैसे कुछ भी खास नहीं था और वे तो बस बातचीत कर रहे थे.

लेकिन कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने शायद इस बातचीत को सुना था और उन्होंने इसे कॉमेंट्री बॉक्स में विस्तार से बताया. पॉन्टिंग ने बताया कि बेन स्टोक्स लाबुशेन से कह रहे थे, ‘तुमने तीन बार, तीन बार मेरे साथ ऐसा किया है.’ इस पर लाबुशेन ने भी उन्हें जवाब दिया, जिस पर स्टोक्स ने फिर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘चुप हो जाओ.’

ब्रेट ली भी फॉक्स स्पोर्ट्स पर कॉमेंट्री में बिजी थे और उन्होंने भी दोनों खिलाड़ियों की इस बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘क्या आप किसी दूसरे खिलाड़ी को छू सकते हैं? जवाब है- नहीं. लेकिन क्या इसमें कुछ भी गलत है? मैं कहूंगा कि नहीं. क्या उन्होंने कसकर पकड़ा है.’ इसके आगे ली ने कहा, ‘मैं इसे पहले टेस्ट में देखना चाहता था. यही सब एशेज है. आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं तो इससे बाहर आओ और इस पर काबू पाओ.’

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर एलिसा हीली ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह 5वां टेस्ट मैच है, अब इस सबके लिए थोड़ी बहुत देर हो चुकी है. उन पर इस क्षण के लिए मैच रेफरी कुछ जुर्माना ठोक सकते हैं.’

