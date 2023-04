VIDEO : मुंबई के घर पर लगे We want Dhoni के नारे; CSK के रंग में रंगा वानखेड़े स्टेडियम

शनिवार को जब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में उतरी तो सीएसके फैंस मुंबई के घरेलू मैदान को पीले रंग से रंग दिया. शनिवार को वहां मौजूद हजारों दर्शकों ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के लिए अपने प्यार का खुलकर इजहार किया. पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में सीएसके टीम को लेकर कई नारे लगते रहे लेकिन सबसे खास पल वो था जब पूरा वानखेड़े स्टेडियम ‘We want Dhoni-We want Dhoni’ की आवाज से गूंजने लगा.

एक ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है मुंबई इंडियंस के इस मैदान पर लोग चेन्नई के कप्तान के लिए नारे लगा रहे हैं.