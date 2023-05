WATCH : डेविड वार्नर ने कॉपी किया जडेजा का Sword celebration, फैंस बोले- ये तो मैच में भी रील बना रहा

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) उन कुछ विदेशी क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्हें भारत में काफी पसंद किया जाता है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी के दौरान वार्नर ने भारत में जो फैनबेस कमाया था वो दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) टीम में आने के बाद भी उनके साथ है. ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक स्वभाव के इस खिलाड़ी के बर्ताव में पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव आया है.

वार्नर अपने फैंस के बीच अपने मजाकिया अंदाज और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियोज लिए मशहूर हैं. वार्नर की इसी अंदाज की एक झला शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच के दौरान भी देखने को मिली, जहां वार्नर ने भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का मशहूर तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन कॉपी किया.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दिल्ली सीएसके के लिए 224 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पहला विकेट खो चुकी थी और वार्नर कप्तानी पारी खेलते हुए पारी को संभाले हुए थे.



पारी के पांचवें ओर में दीपक चाहर ने अपना स्पेल जारी रखा और वार्नर ने पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा. दूसरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में चौका लगाने के बाद वार्नर ने तीसरी गेंद पर कवर्स की दिशा में शॉट खेलकर बेहद जोखिम भरा सिंगल लिया.

रन पूरा करने के बाद वार्नर बॉलर्स एंड पर क्रीज से बाहर खड़े हुए थे. तब कवर्स पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर फेंकी और वार्नर भागकर क्रीज के अंदर गए. रहाणे का थ्रो गेंदबाज के हाथ ना आकर थोड़ा आगे निकल गया तो वार्नर ने एक और रन चुराने की सोची.

हालांकि गेंद सीएसके के सबसे शानदार फील्डर जडेजा के हाथ में देखकर वार्नर रुक गए. जडेजा ने थ्रो फेंकने का इशारा कर वार्नर को डराने की कोशिश की और इसके बाद वार्नर ने उन्हीं के अंदाज में तलवार चलाई. जिसके देखकर जडेजा हंसने लगे.

वार्नर की तलवारबाजी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया वायरल हो गया. जिसके बाद फैंस ने भी इस पर मजेदार कमेंट किए. कुछ फैंस ने कहा कि वार्नर अब इंस्टाग्राम के साथ साथ मैच में भी रील बनाने लगे हैं.

There is no better advertisment of IPL than this video, Jadeja and David Warner should be made brand ambassador of IPL. pic.twitter.com/u3t7qDxFqx — EngiNerd. (@mainbhiengineer) May 20, 2023