PAK vs BAN: एशिया कप 2023 का पहला सुपर-4 मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही बांग्लादेश की टीम का आगाज बेहद खराब रहा और उसने 31 रन के भीतर 2 विकेट गंवा दिए. इसके बाद 45 रन के स्कोर पर मोहम्मद नईम का विकेट गिरने से बांग्लादेश बैकफुट पर आ गई. इसके बाद नंबर-4 पर उतरे शाकिब अल हसन ने मोर्चा संभाला और तौहीद के सस्ते में आउट होने के बावजूद मुश्फिकुर रहीम के साथ मिलकर 100 रनों की साझेदारी कर डाली. इस बीच शाकिब ने अपना 54वां वनडे अर्धशतक भी पूरा कर लिया.

बांग्लादेश की टीम ने 29 ओवर में 4 विकेट खोकर 147 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे लेकिन फिर फहीम अशरफ गेंदबाजी करने आए और बांग्लादेश को शाकिब के रुप में तगड़ा झटका दे दिया. शाकिब का शादाब खान ने हवा में डाईव लगाकर शानदार कैच पकड़ा. इस तरह शाकिब की कप्तानी पारी का 54 रन पर अंत हो गया. शादाब खान के हैरतअंगेज कैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शादाब खान अंतिम पलों में गेंद को पकड़ने के लिए डाईव लगाते हैं और गेंद उनके हाथों में अटक जाती है. मैदान पर गिरने के बावजूद शादाब गेंद को मजबूती से पकड़े रहते हैं. ये कैच अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.