VIDEO: पिच को कवर कर रहे ग्राउंड स्टाफ की मदद को आगे आए फखर जमान; फैंस ने की पाक बल्लेबाज की तारीफ

रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2023 सुपर 4 मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में अचानक बारिश के बाद रोकना पड़ा. मौसम विभाग ने पहले ही कोलंबो में रविवार को भारी बारिश की खबर दी थी लेकिन मैच से एक घंटे पहले आसमान साफ होने के बाद सभी को लगा कि मैच बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा.

मैच शुरू होने के बाद भी मौसम शांत बना रहा और अच्छी धूप खिली. इस बीच भारतीय बल्लेबाजों- शुभमन गिल (Shubman Gill) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शानदार 121 रन की ओपनिंग साझेदारी बनाई. हालांकि पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) और शादाब खान (Shadab Khan) 16 ओवर के बाद इस ओपनिंग जोड़ी को आउट करने में कामयाब रही.

भारतीय कप्तान रोहित 49 गेंदो पर 56 रन बनाकर 17वें ओवर में शादाब खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हुए और फिर 18वें ओवर में गिल भी अफरीदी के खिलाफ कैच आउट ही हुए. गिल ने 52 गेंदो पर 58 रन का पारी खेली.

दोनों सेट बल्लबाजों के आउट होने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ केएल राहुल (KL Rahul) ने पारी संभाली. दोनों खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे शॉट भी खेले लेकिन 25वां ओवर शुरू होते ही कोलबों में एक बार फिर काले बादल छा गए और अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई.

शादाब खान अपने ओवर की एक ही गेंद डाल पाए थे कि सभी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भागना पड़ा. और बाउंड्री पर पहले से तैनात ग्राउंड स्टाफ पिच को कवर करने के लिए दौड़ा. इस दौरान पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान (Fakhar Zaman) स्टाफ की मदद के लिए शामिल हो गए.