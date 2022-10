क्रिकेट इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीमों के बीच मैदान पर कई शानदार मुकाबले देखने को मिलें हैं, चाहे बात गेंद और बल्ले से प्रतिद्वंद्विता की हो या फिर बातों से, दोनों ही देशों के खिलाड़ियों ने खूब आक्रामकता दिखाई. इसी आक्रामकता का एक नमूना लीजेंड्स लीग क्रिकेट में देखने को मिला जब भारत के यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) मैच के बीच में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल जॉनसन (Mitchell Johnson) से भिड़ गए.Also Read - Optical Illusion: नजर के ठीक सामने खड़ा है तेंदुआ, दम है तो 10 मिनट में भी खोजकर दिखा दो | पता भी यहीं चलेगा

रिटायर हो चुके पूर्व खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट में रविवार को इंडियां कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में पठान और जॉनसन एक दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आए.

Fight broke out between Yusuf Pathan and Mitchell Johnson!pic.twitter.com/2XWJBy8tYM

— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) October 3, 2022