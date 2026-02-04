By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: भारत से मैच का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान- कोच गौतम गंभीर ने कुछ यूं किया रिएक्ट
भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे. यहां मीडिया ने उनसे पाकिस्तान द्वारा भारत के मैच का बॉयकॉट करने पर सवाल पूछे, जिस पर गंभीर ने कुछ यूं किया रिएक्ट...
टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब करीब 3 दिन ही बचे हैं. इससे पहले पाकिस्तान की ड्रामेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही. पाकिस्तान ने इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत से होने वाले मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है. यह हरकत उसे महंगी पड़ सकती है और उस पर बैन तक लग सकता है. खैर जो भी हो पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान ही करेगा. इस बीच भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से पाकिस्तान के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस सवाल को इग्नोर मार दिया.
भारतीय टीम के हेड कोच गंभीर मंगलवार को दिल्ली स्थित अपने घर से मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे. वह अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे. गंभीर जह दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी से उतरे तो उन्हें वहां मौजूद मीडिया ने घेर लिया. इस बीच गंभीर को मीडियाकर्मियों ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दीं, जिस पर उन्होंने थैक्यू कहा और वह आगे चल पड़े.
इस बीच मीडिया ने उनसे भारत के चिर-प्रितद्वंद्वी पाकिस्तान के स्टैंड पर प्रतिक्रिया मांगी. गंभीर से पूछा गया कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट की बात कर रहा है. इस पर गंभीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह आगे पल पडे. उन्होंने मीडिया को थैंक्यू कहा और आगे चलते हुए एयरपोर्ट में प्रवेश कर गए.
बता दें अगर पाकिस्तान अपने इस ऐलान पर कायम रहता है तो यह टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार होगा, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें कोई मैच शेड्यूल होने के बावजूद एक-दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगी. टी20 वर्ल्ड कप में ये दोनों देश अब तक कुल 8 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेले हैं. पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड यहां बहुत ही शर्मनाक है.भारत ने इन 8 मैचों में से 7 बार उसे पटखनी दी है, जबकि वह सिर्फ एक बार 2021 में भारत को मात दे पाया है.
पाकिस्तान ने इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच का बॉयकॉट करने की वजह भी अजीब बताई है. उसने कहा कि वह बांग्लादेश के प्रति समर्थन दिखाने के मकसद से इस मैच का बॉयकॉट कर रहा है. बांग्लादेश ने इस टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया. वह सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में मैच खेलना नहीं चाहता था, जबकि ICC ने वोटिंग के आधार पर उसकी यह मांग खारिज कर दी थी.
