WATCH: हार्दिक पांड्या ने बताया अपना जादुई मंत्र; भारतीय ऑलराउंडर ने कहा- मैंने खुद को गाली दी

पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए विश्व कप 2023 में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसी घातक गेंदबाजी की जिसके सामने कोई पाक बल्लेबाज टिक नहीं पाया. चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, सभी ने पाकिस्तान के खिलाफ सफलता हासिल की. मेन बॉलर्स जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने भी दो विकेट हासिल किए.

हार्दिक को पहली सफलता 13वें ओवर में जब मिली जब उनकी गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश में इमाम उल हक विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए. इस विकेट के बाद से पाक बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया लेकिन हार्दिक के इस विकेट के पीछे एक बहुत खास ‘मंत्र’ है उन्होंने गेंद डालने से पहले पढ़ा था.

दरअसल 13वें ओवर में जब हार्दिक गेंदबाजी करने आए तो इमाम ने दूसरी गेंद पर प्वाइंट की दिशा में कट लगाकर चार रन कमाए. जिसके बाद हार्दिक काफी निराश हुए और गेंद को हाथ में लेकर कुछ कहा. जिसके बाद अगली ही गेंद पर भारत को विकेट मिला.

गेंद को देखकर ‘मंत्र’ पढ़ते हुए पांड्या का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद जब हार्दिक पोस्ट मैच प्रेसेंटेशन के लिए आए तो गौतम गंभीर और इरफान पठान ने उनसे ये सवाल पूछ ही लिया- आखिर वो मंत्र क्या था?

जवाब में हार्दिक ने कहा, “मैंने बड़े सटल (सीधे) तरीके से अपने आपको थोड़ी बातें की, बेसिकली गाली दी. मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था कि जगह पर बॉलिंग डालो ज्यादा चीजें करने मत जाओ.”

