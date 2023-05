VIDEO: LSG के खिलाफ RCB की जीत के बाद विराट कोहली से भिड़े गौतम गंभीर, नवीन उल हक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मंच पर जब विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ये दोनों खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरते हैं तो रोमांचक मुकाबला होना तय हो जाता है. कोहली और गंभीर की प्रतिद्वंद्विंता पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मुकाबले में दिखती थी जब दोनों कप्तान अपनी-अपनी टीमों को जीत दिलाने की जी तोड़ कोशिश में लगे रहते थे.

अब जबकि कोहली बैंगलोर के कप्तान नहीं है और गंभीर आईपीएल से संन्यास ले चुके है, ये ‘दुश्मनी’ कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई है. सोमवार को जब बैंगलोर का सामना लखनऊ सुपर जायन्ट्स टीम से हुआ तो एक बार फिर ये प्रतिद्वंद्विता फिर से भड़की.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में बैंगलोर टीम ने 127 रन के छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए लखनऊ को 108 रन पर ऑलआउट कर 18 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ बैंगलोर ने लखनऊ के खिलाफ पिछले मैच में एक विकेट से मिली करारी हार का बदला भी ले लिया.

हालांकि मैच का नतीजा आने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं क्योंकि जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तब अफगानिस्तान के नवीन उल हक (Naveen Ul Haq) ने कोहली से कुछ कहा जिसके बाद विवाद एक बार फिर शुरू हुआ.

जिसमें कोहली के खिलाफ गौतम गंभीर और अमित मिश्रा कूद पड़े. दोनों टीमों के कप्तानों फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा था.

आखिर में गंभीर अपने डगआउट की तरफ लौट गए, जिसके बाद कोहली भी शांत हो गए. हालांकि गंभीर के जाने के बाद राहुल काफी देर कर कोहली से बातचीत करते रहे. इस बीच राहुल ने नवीन उल हक को भी कोहली से सुलह करने के लिए बुलाया लेकिन इस खिलाड़ी ने साफ इंकार कर दिया.