VIDEO: PAK के खिलाफ विस्फोटक फिफ्टी ठोकने वाले ईशान किशन के पिता भी हुए गदगद, याद दिलाई खास बात
ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडेय ने कहा कि टीम का ऐसा ही प्रदर्शन चलता रहे और खिलाड़ियों की यह लय बनी रहे. उन्होंने बेटे की पारी की भी जमकर सराहना की.
T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है. टी20 वर्ल्ड कप में यह भारत की 8वीं जीत है. वहीं इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की यह भारत के खिलाफ लगातार छठी हार है. वह एशिया कप 2022 के बाद से भारत को मात नहीं दे पाया है. भारत की कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दर्ज की गई जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन रहे, जिन्होंने 40 बॉल 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए.
भारत ने उनकी इस दमदार पारी की बदौलत इस चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 176 रनों का दमदार लक्ष्य रखा था. पाकिस्तान की टीम इसके जबाव में बिखर गई और सिर्फ 114 रनों पर ढेर हो गया. भारत की इस जीत के हीरो रहे ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उनकी इस परफॉर्मेंस से ईशान के पिता भी गदगद थे. भारत की इस जीत पर उन्होंने दुआ की टीम का यह परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहे और टीम इसी तरह जीत का सिलसिला जारी रखे.
#WATCH | Patna, Bihar: Pranav Kumar Pandey, father of Indian cricketer Ishan Kishan, says, “We are happy. We’re proud that our team India won… We hope this performance continues and India continues to win… He worked very hard in these two years and played domestic cricket… pic.twitter.com/69Wjp9qGYt
— ANI (@ANI) February 15, 2026
भारत की जीत के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से से बातचीत में ईशान कि पिता प्रणव कुमार पांडेय ने कहा, ‘हम खुश हैं, हमें गर्व है कि भारतीय टीम जीती है… हम उम्मीद करते हैं कि यह परफॉर्मेंस जारी रहे और भातर जीतना भी जारी रखे…’
इसके बाद उन्होंने ईशान किशन के खेल पर बात करते हुए कहा, ‘इन बीते दो सालों में उन्होंने खूब मेहनत की है और उन्होंने निरंतरता के साथ घरेलू क्रिकेट में खेला है. उन्होंने अपनी बैटिंग पर खूब ध्यान दिया है.’
इस मौके पर ईशान के पिता ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा गर्व इसलिए है क्योंकि भारत जीता है. अगर भारत नहीं जीतता तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं था. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम यूं ही जीतती रहे यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है.
बता दें 27 वर्षीय इस बल्लेबाज की टी20 इंटरनेशनल में यह 8वीं हाफ सेंचुरी थी, जबकि उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले एक शतक भी अपने नाम किया था. वह 38 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक 1092 रन बना चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप में यह उनकी लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी है.
भारतीय टीम की बात करें तो पाकिस्तान को हराते ही उसने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि अभी ग्रुप स्टेज में उसका एक मैच बाकी है, जो 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा.
