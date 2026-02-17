Hindi Cricket Hindi

VIDEO: भारत से हारकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया था हाथ मिलाने का इंतजार! लेकिन भारत ने नहीं दिया भाव

भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में खेले गए मैच का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के दो बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का इंतजार करते दिख रहे हैं. लेकिन...

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम @PTI

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में भारत ने पाकिस्तान (India vs Pakistan) पर अपना दबदबा कायम रखा है. इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने इस चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रिकॉर्ड 8वीं बार मात दी है. लेकिन बीते साल से ये दोनों देश खेल के साथ-साथ एक अलग खेल भी खेल रहे हैं. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिर्फ खेल खेलने को ही महत्व दिया है. भारत अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों या उनके सपॉर्ट स्टाफ से मैच के दौरान या मैच के पहले भी न तो उनसे हाथ मिला रहा है और न ही उनसे कोई बात कर रहा है.

ASIA CUP 2025 से शुरू हुआ था सिलसिला

भारत ने यह सिलसिला टी20 वर्ल्ड कप में भी बरकरार रखा. इसकी शुरुआत एशिया कप 2025 के दौरान हुई थी, जब भारत ने इस टूर्नामेंट में इस चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ 3 मैच खेले और तीनों ही मौकों पर उसने पाकिस्तान कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का बॉयकॉट किया. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान समेत कई खेल प्रेमियों को उम्मीद थी कि भारत हाथ नहीं मिलाने के अपने रुख से पीछे हटेगा और खेल भावना के तौर पर अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाएगा.

IND vs PAK मैच का वायरल हो रहा है यह VIDEO

Shaheen Shah Afridi and Usman Tariq kept waiting for the Indian team to shake hands. Chad Indian team didn’t even look at them. Unreal beizzati of Pakistanis.#INDvsPAK pic.twitter.com/UKf9DrBE8V — Rohan (@rohann__45) February 16, 2026

टॉस पर ही सूर्यकुमार यादव ने PAK कैप्टन से नहीं मिला हाथ

इस मैच में टॉस के वक्त ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया कि अभी दोनों देशों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वह पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाकर दोस्ताना अंदाज दिखाएं. इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से न तो हाथ मिलाया न ही कोई बातचीत की. सूर्याकुमार यादव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष की ओर देखा तक नहीं. भारत ने साफ संदेश दिया है कि वह खेल भावना का सम्मान करते हुए मैच खेल रहा है लेकिन हाथ और दिल मिलाने का समय अभी नहीं है.

मैच के बाद भी नहीं मिले हाथ

इस कड़ी में टीम इंडिया ने जब 176 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान का 10वां और आखिरी विकेट झटककर यह मैच 61 रनों से अपने नाम कर लिया तो भारतीय खिलाड़ी आपस में जीत का जश्न मनाने लगे. इस बीच भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद पवेलियन लौट रहे पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक ने भारतीय खिलाड़ियों की ओर कुछ पल रुककर देखा कि क्या वह हाथ मिलाने के लिए आना चाहते हैं लेकिन जब दोनों को अहसास हुआ की भारतीय टीम ऐसा करने के मूड में नहीं है तो वे दोनों चुपचाप पवेलियन की ओर लौटने लगे. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

