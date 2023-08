VIDEO: आयरलैंड सीरीज से पहले नेट्स पर लौटे जसप्रीत बुमराह; घातक यॉर्कर गेंदो की बारिश की

डबलिन| 11 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ गया जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैंस को इंतजार था. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबा जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) एक बार फिर भारतीय टीम के नेट्स में अपनी घातक यॉर्कर गेंदों की बारिश करते नजर आए. आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम के कप्तान बने बुमराह ने बुधवार को अपने पहले अभ्यास सेशन में हिस्सा लिया, जहां वो अपने साथी बल्लेबाजों को परेशान करते दिखे.

बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में बुमराह को नेट्स में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए देखा गया. वीडियो में बुमराह ने पूरे जोश के साथ गेंदबाजी की और अपने घातक बाउंसरों और तेज गति से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया.