VIDEO: यशस्वी जयसवाल की गलती से रन आउट हुए रुतुराज गायकवाड़; मार्कस स्टोइनिस ने उड़ाया मजाक

गुरुवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) गेंद का सामना किए बिना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए. गायकवाड़ शुरुआती ओवर में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के साथ खराब तालमेल की वजह से पहली पारी में रन आउट हुए. 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल और गायकवाड़ ने भारतीय पारी की शुरुआत की.

जायसवाल ने मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ एक चौका और छक्का लगाने के बाद पांचवीं गेंद को फाइन लेग पर खेलने के बाद यशस्वी ने रुतुराज को रन के लिए कॉल दिया. पहला रन आराम से पूरा करने के बाद गेंद जायसाल दूसरे रन के आगे बढ़े. हालांकि तब तक नाथन इलिस ने गेंद विकेटकीपर मैथ्यू वेड को थ्रो की.

Marcus Stoinis was laughing on Jaiswal after Ruturaj Gaikwad RUN OUT !#INDvAUS | #IndianCricket | #INDvsAUS | #JioCinema | #RuturajGaikwad

