मोहम्मद रिजवान ने खींची बाबर आजम की टांग, दुनिया के सामने पूछ डाला बड़ा सवाल

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) इन दिनों अपने देश के मोस्ट इलिजिबेल बेचुलर बने हुए हैं. फैन्स अकसर बाबर से यही सवाल पूछते हैं कि वह दोस्तों की शादियों में तो खूब जाते हैं लेकिन आखिर अपनी शादी की दावत कब देंगे. इस बीच बाबर आचम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैन्स से रू-ब-रू होने के लिए स्पेस किया था. इस स्पेस में वह फैन्स से डायरेक्ट बात कर रहे थे कि अचानक यहां उनकी टीम के साथी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने भी एंट्री ले ली. रिजवान आए तो उन्होंने यहां अपनी बल्लेबाजी के स्टाइल में ही पूरी महफिल लूट ली.

उन्होंने बाबर से ऐसा सवाल पूछा, जिसका वह जवाब नहीं दे पाए. लेकिन रिजवान ने कहा कि यहां उन्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए. वैसे बाबर और रिजवान ऑन द फील्ड के अलावा ऑफ द फील्ड भी एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. रिजवान ने उनसे सवाल किया था कि बाबर आजय यह बताएं कि वह शादी कब कर रहे हैं?

Here is the video pic.twitter.com/wEOq5HG4Xr

— Azeem Abbas (@AzeemAbbas3609) February 1, 2024