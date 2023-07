VIDEO: नए लुक में चेन्नई पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी; एयरपोर्ट पर फैंस ने फूल बरसाकर किया Thala का स्वागत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भविष्य को लेकर चर्चा के बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) सोमवार को चेन्नई पहुंचे. चेन्नई एयरपोर्ट पर एमएस धोनी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े. दरअसल सीएसके कप्तान अपनी पहली प्रोडक्शन फिल्म लेट्स गेट मैरिड (एलजीएम) के ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च के लिए चेन्नई पहुंचे हैं. धोनी के फिल्म प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के तहत ये पहली फिल्म होगी.

Thala Dhoni in Chennai for the Audio and Trailer launch of his first production Movie LGM #MSDhoni #LGM pic.twitter.com/hzwwcOcfAN — WhistlePodu Army ® – CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) July 9, 2023