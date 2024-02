VIDEO- मां का आशीर्वाद लेने देवरी मंदिर पहुंचे MS Dhoni, बेटी जीवा का भी है आज बर्थडे

रांची. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टायलिश विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी (MS Dhoni) इन दिनों अपने गृहनगर रांची में हैं. सोमवार को धोनी ने यहां तमार में स्थित प्रसिद्ध देवरी मंदिर में मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया. धोनी की बेटी जीवा मंगलवार को अपना छठा बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. इससे पहले उन्होंने यहां मंदिर में माथा टेका. देवरी मंदिर में मां के दर्शन करते हुए धोनी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

धोनी यहां मां दुर्गा के दर्शन के लिए भेंट में नारीयल का प्रसाद और चुनरी ले जाते दिख रहे हैं. मंदिर में धोनी को देखकर यहां आए फैन्स भी हैरान रह गए और जो फैन्स धोनी के करीब थे वे उनके साथ सेल्फी लेने लगे. धोनी यहां लंबे समय से इस मंदिर में आते रहे हैं. वह एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत से पहले मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे.

बता दें 42 वर्षीय धोनी अभी भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में एक्टिव हैं. उन्होंने साल 2019 में भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था लेकिन इसके बाद भी वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल रहे हैं और टीम की कप्तानी कर रहे हैं. पिछली बार ऐसी अटकलें थीं कि धोनी इस लीग से संन्यास की घोषणा कर देंगे. लेकिन उन्होंने अपनी टीम को आईपीएल का 5वां खिताब जिताने के बावजूद संन्यास का ऐलान नहीं किया और फैन्स से अगले सीजन में खेलने का वादा कर दिया.

MS Dhoni visited the Deori Maa Temple to seek blessings of God ahead of IPL 2024.@MSDhoni #MSDhoni #WhistlePodu pic.twitter.com/2eeQZP9CFh

