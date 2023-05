VIDEO: RCB के IPL 2023 से बाहर होने के बाद खुशी से झूम उठे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी

रविवार 21 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ गुजरात टाइटन्स को मिली जीत का जश्न गुजरात टीम से ज्यादा मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाड़ियों ने मनाया. दिन की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच जीत चुकी मुंबई टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की संभालना बैंगलोर-गुजरात मैच के नतीजे पर टिकी हुई थी.

अगर बैंगलोर टीम ये मैच जाती तो उन्हें मुंबई के बराबर 16 अंक मिलते लेकिन बेहतर नेट रन रेट के दम पर फाफ डु प्लेसिस एंड कंपनी प्लेऑफ में पहुंच जाती लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. शुभमन गिल का शानदार शतक विराट कोहली के शतक पर भारी पड़ा और गुजरात ने बैंगलोर को 6 विकेट से हराया.

मैच के पल-पल पर नजर रखे हुए मुंबई के खिलाड़ियों ने गुजरात की जीत का खुलकर जश्न मनाया. मुंबई फ्रेंचाइजी के फैन अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में पांच बार की चैंपियन टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ गुजरात-बैंगलोर मैच देखते नजर आ रहे हैं. शुभमन गिल (Shubman Gill) ने 19वें ओवर में वेन पॉरेल के खिलाफ छक्का लगाने के बाद ईशान किशन (Ishan Kishan), कैमरून ग्रीन (Cameron Green) और जेसन बेहरेन्डॉर्फ समेत सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने का जश्न मनाया.