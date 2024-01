Hindi Cricket Hindi

Video New Zealand Dj Plays Big Show Wwe Music As Azam Khan Enters To Bat Pakistani Fans Not Happy

NZ vs PAK T20I- न्यूजीलैंड ने बिग शो का म्यूजिक बजाकर उड़ाया आजम खान का मजाक, फैन्स नाराज

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान जब बैटिंग पर उतरे तो मैदान पर मौजूद डीजे ने उनके लिए WWE स्टार बिग शो का म्यूजिक प्ले कर दिया. इसे पाकिस्तानी फैन्स अपने खिलाड़ी की बेइज्जती करार दे रहे हैं.

आजम खान @Instagram

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के लिए कुछ भी सही नहीं गुजर रहा है. 5 मैचों की टी20 सीरीज में वह पहले 3 मैच गंवाकर सीरीज हार गई है और अब उस पर सीरीज में क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच न्यूजीलैंड के डीजे ने पाकिस्तानी खिलाड़ी आजम खान (Azam Khan) से मौज ली तो पाकिस्तानी फैन्स को वह भी नगवार गुजरा है. पाकिस्तानी फैन्स इसे अपने खिलाड़ी की बेइज्जती करार दे रहे हैं और उन्होंने PCB से इस मामले को NZ क्रिकेट बोर्ड के सामने उठाने की मांग की है.

Trending Now

दरअसल बुधवार को डुनेडिन में खेले गए तीसरे टी20I मैच में पाकिस्तान की टीम 225 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. पारी के 11वें ओवर में उसके विकेटकीपर बल्लेबाज आमज खान बैटिंग पर उतरे तो न्यूजीलैंड के डीजे ने उनकी एंट्री में जो म्यूजिक प्ले किया पाकिस्तानी फैन्स उससे नाराज हैं. यह म्यूजिक WWE स्टार बिग शो की रिंग में एंट्री के वक्त बजता है, जिसे आजम खान के फैन्स ने आड़े हाथ लिया.

You may like to read

Hahahaha previously crowd used to wear ghost attire to tease Haris sohail. Now they are putting up Big Show music on Azam Khan’s entrance.

Kiwis are not that nicee 🤣🤣🤣#PAKvsNZ #AzamKhan pic.twitter.com/ANOAStGpGW — Zeeshan Khalid (@izeekayy) January 17, 2024

दरअसल आजम खान पाकिस्तान की वजनी खिलाड़ी हैं, जिसके चलते न्यूजीलैंड के डीजे ने उनकी तुलना बिग शो से कर दी, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रास नहीं आ रहा है. मैच में आजम की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने यहां 7 गेंदें खेलकर 10 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था. पाकिस्तान की टीम यहां 5 रनों से मैच हार गई. लेकिन फैन्स को आजम के साथ डीजे के व्यवहार पर नाराजगी है.

Pathetic from the hosts to play The Big Show’s entrance music when Azam Khan came out to bat. @TheRealPCB should take it up with @BLACKCAPS 👎🏼👎🏼👎🏼 #NZvsPAK https://t.co/sT2mxV7fog — Farid Khan (@_FaridKhan) January 17, 2024

बता दें आजकल क्रिकेट में और भी रोमांच भरने के इरादे से अब दर्शकों के मनोरंजन के लिए मैदान पर डीजे भी मौजूद होते हैं, जो हर टीम के खिलाड़ियों के लिए खास-खास म्यूजिक प्ले करते हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी केशव महाराज के लिए बॉलीवुड का सॉन्ग ‘राम सिया राम’ प्ले हो रहा था, जिसपर महाराज ने खुशी जताई थी.