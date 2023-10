WATCH: विश्व कप मैच से पहले कोई टेंशन नहीं! प्रैक्टिस सेशन में मस्ती करते नजर आए कोहली-बुमराह

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को हुए विश्व कप 2023 ओपनिंग मैच के बाद अब फैंस की निगाहों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबरे पर है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम आठ अक्टूबर, रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के साथ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी

मेगा मुकाबले से पहले टीम इंडिया कल चेन्नई पहुंची जिसके बाद शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने एम ए चिदंबरम स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया. अभ्यास सेशन के दौरान सभी कप्तान रोहित के साथ सभी खिलाड़ी जमकर पसीना बहाते दिखे लेकिन इस बीच स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह हंसी मजाक करते हुए नजर आए.

Virat Kohli and Jasprit Bumrah having fun in the practice session. pic.twitter.com/DlF1DuUueC

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 6, 2023