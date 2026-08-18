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VIDEO: ओह नो! दिल्ली प्रीमियर लीग में सीधे अंपायर की कनपटी पर लगा शॉट, ICU में भर्ती

सोमवार को DPL में खेले गए मैच में मैदानी अंपायर धर्मेश भारद्वाज के कान के पास बल्लेबाज का एक सीधा शॉट जा लगा. उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और ICU में भर्ती कराना पड़ा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 18, 2026, 12:46 PM IST
Umpire Injured
DPL में अंपायर चोटिल, ICU में भर्ती @Instagram Video से ग्रैब
  • DPL के मैच में चोटिल हुए अंपायर धर्मेश भारद्वाज
  • बल्लेबाज का सीधा शॉट लगा कान के पास, ICU में भर्ती
  • मैच के 18वें ओवर में लक्ष्य थरेजा ने बैक टू द बॉलर खेला था शॉट
  • अंपायर को घायल देख घबरा गया बल्लेबाज, बल्ले छोड़ सर पर रख लिए हाथ

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) के तीसरे सीजन में सोमवार (17 अगस्त 2026) का दिन उस वक्त दर्दनाक बन गया, जब नई दिल्ली टाइगर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स की भिड़ंत के दौरान एक बल्लेबाज लक्ष्य थरेजा का शॉट सीधे अंपायर के कान के पास जा लगा. बल्लेबाज के जोरदार शॉट पर अंपायर धर्मेश भारद्वाज ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की थी लेकिन वह समय रहते गेंद से खुद को दूर नहीं कर पाए और गेंद लगने के बाद वह मैदान पर लेट गए. इससे दहशत मच गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां आईसीयू में भर्ती करना पड़ा. यह DPL का इस सीजन का 30वां मैच था, जो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था.

मैच के 18वें ओवर की घटना

यह मैच अपने अंतिम क्षणों में था, जब ईस्ट दिल्ली राइडर्स (EDR) से मिले 193 रनो के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही नई दिल्ली टाइगर्स (NDT) की टीम पिछड़ती दिख रही थी. यहां पारी के 18वें ओवर में लक्ष्य थारेजा ने आशीष मीना की गेंद पर आगे बढ़कर आगे बढ़कर गेंदबाज की ओर जोरदार शॉट खेला.

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अंपायर धर्मेश भारद्वाज चोटिल

इस वक्त बॉलिंग ऐंड पर खड़े अंपायर धर्मेश भारद्वाज गेंद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने झुककर खुद को बचाने की कोशिश की. खुद को बचाने के प्रयास में यह गेंद उनके दाएं कान के पास गाल पर जा लगी. वह कुछ पल खड़े रहे और बाद में जमीन पर लेट गए.

तुरंत ले जाया गया हॉस्पिटल

उन्हें दर्द में देखकर मैदान पर मौजूद खिलाड़ी उनके पास पहुंचे और उन्होंने मैदान के बाहर से मेडिकल टीम को आने का इशारा किया. मौके की नजाकत समझकर मेडिकल टीम ने उन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है.

अंपायर को घायल देख घबरा गया बल्लेबाज

अपने शॉट पर अंपायर को चोटिल होता देख बल्लेबाज थरेजा भी घबरा गए और उन्होंने बल्ला नीचें फेंककर अपने दोनों हाथ सिर पर पहने हुए हेल्मेट के ऊपर रख लिए. उनके भावों से ऐसा लग रहा था, जैसे वह यह सोच रहे हों कि आखिर उन्होंने यह शॉट अंपायर की ओर क्यों खेल दिया, जिससे वे चोटिल हो गए. दिल्ली प्रीमियर लीग ने इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, ‘वहां खड़े होने वाले अंपायर बहुत बहादुर होते हैं.’

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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