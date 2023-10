VIDEO: Jewel of Nizam रेस्टरां में डिनर करने पहुंचे पाकिस्तानी क्रिकेटर; लिया हैदराबादी जायके का मजा

विश्व कप 2023 के लिए भारत पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल रात हैदराबाद के मशहूर ज्वेल ऑफ निज़ाम रेस्टरां में डिनर करने पहुंची. पाक टीम ने हैदराबादी जायके का स्वाद लिया, साथ ही फैंस से भी मुलाकात की. पांच अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रतिष्ठित आईसीसी टूर्नामेंट से पहले पाक खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ एक मनोरंजक शाम के लिए यहां पहुंचे थे.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने ‘ज्वेल ऑफ निज़ाम’ रेस्तरां में स्वादिष्ट पारंपरिक हैदराबादी व्यंजनों का आनंद लिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर टीम डिनर का एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में पाक खिलाड़ियों को एक साथ अपने समय का आनंद लेते देखा जा सकता है.

Hangout in Hyderabad: Glimpses from the Pakistan team dinner #CWC23 pic.twitter.com/R2mB9rQurN

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 30, 2023