VIDEO: पीएम ऋषि सुनक ने इंग्लैंड टीम के साथ क्रिकेट खेल मनाया टी20 विश्व कप जीत का जश्न, कर्रन-जॉर्डन के खिलाफ बल्लेबाजी की

जॉस बटलर (Jos Buttler) की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टी20 विश्व कप जीतने के चार महीनों के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर इस खिताबी जीत का जश्न मनाया. इंग्लैंड टीम ने नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था.

फाइनल मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी लेकिन मैच के असली नायक सैम कर्रन (Sam Curran) रहे थे जिन्होंने पाक टीम को 137 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई थी. प्लेयर ऑफ द मैच कर्रन ने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट लिए थे.

टी20 विश्व कप विजेता टीम ने इस यादगार जीत का जश्न मनाने के लिए हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला. भारतीय मूल के सुनक ने सैम कर्रन और क्रिस जॉर्डन की गेंदबाजी का भी सामना किया.

इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, “कुछ खिलाड़ियों के साथ कल टी20 विश्व कप को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ले जाना सौभाग्य की बात थी!”