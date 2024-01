VIDEO: केपटाउन टेस्ट में टीम इंडिया के 153 रन ऑलआउट होने पर रवि शास्त्री ने कही ऐसी बात, हसंते-हंसते लोट-पोट हुए फैंस

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में जैसे ही भारत की पारीं 153/4 के स्कोर से अचानक 153 रन पर सिमट गई तो पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे. टीम इंडिया के ऑलआउट होने के बाद शास्त्री ने ऑन एयर ऐसा कमेंट किया जिसे सुनकर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया.

शास्त्री ने चुटकी लेते हुए कहा, “4 विकेट पर 153 रन और फिर 153 रन पर ऑल आउट. अगर इस बीच कोई टॉयलट जाकर वापस आया हो तो बता दूं कि भारत 153 रन पर आउट हो गया है.”

One of the greatest bits of commentary every by @RaviShastriOfc at #Newlands #SAvIND pic.twitter.com/Y0g6XKfM6e

— Pank (@pankp007) January 3, 2024