VIDEO : अपनी ही गेंद पर रवींद्र जडेजा ने लिया बेहतरीन कैच, सच हुई MS Dhoni की भविष्यवाणी

भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने एक बार फिर ये साबित किया कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से एक माना जाता है. जडेजा ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मैच में अपनी ही गेंद पर ऐसा शानदार कैच लिया जो शायद किसी और खिलाड़ी के लिए नामुमकिन होता.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की पारी के नौंवे ओवर में रवींद्र जडेजा ने अपना अटैक जारी रखा. ओवर की दूसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने सामने की दिशा में तेज शॉट खेला. जहां कोई और गेंदबाज बचने की कोशिश करता, वहां जडेजा ने कैच पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और गेंद उनके दाएं हाथ पर चिपकी.