WATCH: रोहित शर्मा ने रवींद्र जड़ेजा पर तंज कसा; बार-बार नो बॉल डालने पर कहा- आईपीएल में तो...

सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में भारतीय स्पिन अटैक की अगुवाई कर रहे रवींद्र जडेजा के मैच के तीसरे दिन बार बार नो बॉल डालने की वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर ये कहकर तंज कसा कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में तो इतनी नो बॉल नहीं डालते हैं.

रोहित इंग्लैंड की पारी के 30वें ओवर में जडेजा के इंग्लिश स्टार बल्लेबाज जो रूट के खिलाफ दो बार ओवरस्टेप करने के बाद खुश नहीं थे. जिसके बाद रोहित ने मजाकिया अंदाज में जडेजा से कहा कि जैसे कि वो ऐसे गेंदबाजी करें जैसे वो आईपीएल चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए एक टी20 खेल खेल रहे हों.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रोहित ने कहा, “यार, ये जडेजा आईपीएल में इतनी नो-बॉल नहीं डालता. टी20 समझ के बॉलिंग कर, जड्डू.”

