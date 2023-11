WATCH: रोहित शर्मा ने किया दिल छू लेने वाला काम; IND vs SL मैच के बाद नन्हे फैन को दिया ये गिफ्ट

गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 302 रन की धमाकेदार जीत हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल स्टेज में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. लगातार सात लीग मैच जीतकर भारतीय टीम 14 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने बल्ले और गेंद, दोनों से शानदार प्रदर्शन कर फैंस का मनोरंजन किया. वहीं मैच खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने फैंस का दिल जीता.

दरअसल मैच खत्म होने के बाद पवेलियन की ओर जाते हुए रोहित को सीढ़ियों पर फैंस ने घेरा. सभी उनके फोटो या ऑटोग्राफ की मांग करने लगे. रोहित ने फैंस के साथ सेल्फी ली. इस बीच भारतीय कप्तान ने एक बच्चे को अपना जूता तोहफे में दे दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Rohit Sharma took selfies with fans post presentation ceremony and also gifted his shoe to a kid in the MCA STAND. Heartwarming gesture! #INDvSL pic.twitter.com/30PzVS64NL

— Sameer Allana (@HitmanCricket) November 2, 2023