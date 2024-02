VIDEO- I Miss You Tendulkar देखकर पिघले सचिन, फैन्स से पूछा एयरपोर्ट का रास्ता

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को 10 साल से ज्यादा समय बीत गए हैं लेकिन उन्हें लेकर फैन्स की दीवानगी अभी भी कम नहीं हुई है. सचिन के फैन्स आज भी उनके नाम की टीशर्ट पहनकर अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं. ऐसे ही एक फैन को सड़क पर जब स्कूटी चलाते देखा तो सचिन ने गाड़ी रोककर उससे मुलाकात की और उसका दिन बना दिया. सचिन को सामने देख यह फैन फूला नहीं समा रहा था.

सचिन अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे. तब रोड पर उन्होंने एक शख्स को स्कूटी पर देखा, जिसने नीले रंग की जर्सी पहनी हुई थी और उसके पीछे लिखा था, ‘तेंदुलकर 10 आई मिस यू.’ इस फैन ने मुंबई इंडियन्स की जर्सी पहनी हुई थी. सचिन ने जब इस फैन को देखा तो उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा.

Sachin meets TENDULKAR. 😋

It fills my heart with joy when I see so much love showered on me. It is the love from the people that keeps coming from unexpected corners which makes life so special. pic.twitter.com/jTaV3Rjrgm

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 1, 2024