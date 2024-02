VIDEO- अनलकी रहे सरफराज खान, रवींद्र जडेजा की गलती से हुए रन आउट

IND vs ENG 3rd Test Sarfaraz Khan: लंबे समय से टीम इंडिया में अपने मौके का इंतजार कर रहे सरफराज खान (Safaraz Khan) को आखिरकार डेब्यू का मौका मिल गया और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब करने में कोई चूक नहीं की. अपनी पहली ही इंटरनेशनल पारी में उन्होंने हाफ सेंचुरी अपने नाम की. वह 62 रन के निजी स्कोर पर थे. तब 99 रन पर खेल रहे रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की गलती सरफराज खान पर भारी पड़ गई और उन्हें अपने करियर की पहली पारी में रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा.

भारत की पारी के 64 वें ओवर में सरफराज खान को बैटिंग पर तब आना पड़ा, जब कप्तान रोहित शर्मा मार्क वुड की गेंद पर आउट हो गए. अपना पहला टेस्ट खेल रहे इस बल्लेबाज पर शुरुआत में कुछ दबाव जरूर दिखा लेकिन जैसे ही उन्होंने फुलटॉस बॉल पर अपना खाता खोल लिया तो वह जल्दी ही इससे उबर गए और अपने उसी रंग में बैटिंग करते दिखे, जिसमें वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर सुर्खियां बटोर रहे थे.

जल्दी ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जिसे देखकर उनके पिता नौशाद खान और उनकी पत्नी भी दर्शक दीर्घा से देखकर खुश हो रहे थे. पिता ने स्टैंड से ही बेटे को क्रीज पर डटे रहने का इशारा किया. इसके बाद वह शानदार ढंग से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे.

