WATCH: Asian Games में गोल्ड जीतकर लौटीं स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स का मुंबई में हुआ शानदार स्वागत

हांग्जो में 19वें एशियाई खेलों में एशियाई खेलों में भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जिताकर लौटीं भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) का मंगलवार रात स्वदेश लौटने पर मुंबई हवाई अड्डे पर उनके परिवार और दोस्तों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 25 सितंबर को खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका को 19 रन से हराकर पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया.

#WATCH | Smriti Mandhana brings home gold medal after Indian Women’s cricket team win at Hangzhou Asian Games

Mandhana returned to Mumbai from China last night pic.twitter.com/EGtZdCx9v9

— ANI (@ANI) September 27, 2023