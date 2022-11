VIDEO : दक्षिण अफ्रीका में जन्में वैन डेर मेर्वे का वो कैच जिसने प्रोटियाज टीम को टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया

रविवार से पहले सभी क्रिकेट विशेषज्ञों को यकीन था कि दक्षिण अफ्रीका टीम टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में आसानी से पहुंचेगी लेकिन नीदरलैंड्स टीम ने इस सीजन के सबसे रोमाचंक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से एक मुकाबले में प्रोटियाज टीम को 13 रन से हराकर आईसीसी टूर्नामेंट का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया.

एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स टीम ने पहले बल्लेबाज करते हुए कॉलिन एकरमैन (Colin Ackermann), स्टीफ़न मायबर्ग (Stephan Myburgh) और टॉम कूपर (Tom Cooper) की अहम पारियों की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 158/4 का स्कोर खड़ा किया था.

मजबूत बल्लेबाजी क्रम वाली दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए 159 रन का स्कोर खास मुश्किल नहीं लग रहा था लेकिन मैदान पर उतरने बाद नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने उनकी ये धारणा पूरी तरह बदल दी.

ब्रैंडन ग्लोवर और फ्रेड क्लासेन की अगुवाई वाले गेंदबाजी अटैक ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम को बिखेर कर रख दिया और टीम ने 90 रन पर चार विकेट खो दिए. लेकिन इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीकी टीम की जीत की उम्मीद बनी हुई थी चूंकि डेविड मिलर क्रीज पर टिके थे.